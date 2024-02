LVBP: ¡Atención! Esto dijo Lipso Nava sobre su futuro

Lipso Nava fue parte del equipo de Leones del Caracas que dominó la Liga Venezolana de Béisbol (LVBP) en la temporada 2022-23 al ganar un título que se le hacía esquivo desde 2010, luego de vencer en la Gran Final a Tiburones de La Guaira.

Allí, Nava fungía como mano derecha del mánager José Alguacil. Fue una campaña en la que los capitalinos fueron los mejores tanto en la ronda regular como en los Playoffs. Esta situación no se repitió en la siguiente temporada, la de 2023-24, en la que, pese a tener una ronda regular donde Leones clasificó relativamente cómodo, se quedó fuera de la Final, a la que accedieron Tiburones y Cardenales de Lara.

Debido a esto, la directiva de la organización melenuda decidió hacer cambios estructurales en su staff técnico. Uno de ellos involucró a Lipso Nava, quien fue sustituido por el exgrandeliga curazoleño Hensley Meulens. Luego de ello, Nava se manifestó en redes sociales agradeciendo su estancia en el equipo.

"No es secreto, me trataron muy bien, pero entiendo la dinámica del negocio. Así es esto. Disfruté mis tres temporadas con los Leones y aprendí a quererlos mucho. Orgulloso de haber pertenecido a esa gran divisa. Ahora tengo que enfocarme en mi trabajo acá y posibles ofertas si aparecen y si no aparecen puedo estar tranquilo porque di lo mejor de mí para todos en esas tres temporadas", comentó en unas declaraciones por la cuenta X Legión Caraquista.

Lipso Nava quiere seguir en la LVBP

A raíz de esto, LVBP en La Jugada, a través de su cuenta Instagram @lvbpenlajugada, publicó unas palabras del propio Nava en la cual habla sobre sus próximos objetivos. Este sería el de un cargo que implique largo plazo, no uno corto.

"Aceptaría ser mánager para un ciclo, no para una pasantía. Me gustaría seguir en la LVBP siempre y cuando me ofrezcan lo que busco, que es un proyecto para armar un ciclo ganador y no para hacer una simple pasantía. Si llego a un acuerdo voy a llamar a Wilson Álvarez. Eso no hay que preguntarlo. En Leones nunca hablaron de un recorte salarial, simplemente quería un cambio de dirección. Me dieron las gracias por la entrega y el compromiso", afirmó.