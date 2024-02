LVBP: Alex González responde ¿Será manager en un futuro? (+Entrevista)

Los Leones del Caracas "madrugaron" a propios y extraños este martes 27 de febrero, al anunciar de manera oficial a todo su cuerpo técnico con el que afrontarán desde el mes de octubre la temporada 2024/25 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

De esta manera, el conjunto melenudo disipó los rumores que habían surgido en las últimas horas y confirmó que José Alguacil continuará como manager del equipo, para vivir su cuarta temporada al mando de un grupo de jugadores con el que alcanzó la gloria en la temporada 2022/23.

Eso sí, en el cuerpo técnico sí hubo cambios, y probablemente una de las llegadas más llamativas es la de una gloria del equipo, el excampocorto Alex González, quien vivirá su primera experiencia como coach a nivel profesional desde el rol de coach de primera base. Luego de su nombramiento, Meridiano pudo conversar con González, quien detalló cuáles son sus planes a futuro y respondió una gran interrogante que surge: ¿Quiere ser manager algún día?

"Cuando empiezas por cochear tienes que empezar desde lo más bajo hasta llegar a tu meta, pero eso va a ser poco a poco, no me voy a apurar", fue lo primero que dijo González sobre el tema, además de resaltar que está en un gran sitio para aprender. "Voy a agarrar experiencia con este staff de coaches que tendré, hay muchos grandesligas. Soy muy observador y eso me va a ayudar a donde quiera llegar".

Luego, el excampocorto criollo confirmó que en efecto su meta a futuro es bastante clara. "Como todo coach, quiero proponerme metas y algún día ser manager más adelante, con la experiencia que vaya agarrando, pero eso va a ser poco a poco. No estoy apurado de decir que será dentro de uno o dos años. Lo importante es ir preparado a donde uno quiere llegar", resaltó.

Además, González quiso nombrar a algunos managers y coaches que tuvo a lo largo de su carrera como jugador, y que les servirán de inspiración para esta nueva etapa. "En Venezuela estuve con Phil Regan, un año también con Pompeyo Davalillo. En Estados Unidos Bobby Cox, Terry Francona o Cito Gaston. Creo que esas experiencias de cada manager las vas tomando y cuando las juntas algo bueno tiene que salir", sentenció.