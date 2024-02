LVBP: Esto dice Alex González sobre su regreso a los Leones del Caracas como coach (+Entrevista)

Contra todo pronóstico, el martes 27 de febrero terminó siendo un día cargado de sorpresas para los aficionados de los Leones del Caracas, quienes ya conocen al cuerpo técnico que comandará al equipo melenudo durante la temporada 2024/25.

Pese a varios rumores que apuntaban a que la institución podía cambiar de manager, al final José Alguacil ha sido renovado para vivir su cuarta campaña al mando de los capitalinos, aunque sí tendrá varios nombres nuevos a su alrededor.

Uno de esos nombres es justamente una leyenda de los Leones del Caracas: Alex González, quien brilló como jugador de la novena melenuda durante la década de los 2000. Luego del anuncio de su nuevo rol con el Caracas, Meridiano tuvo la oportunidad de conversar con el flamante coach de primera base, quien habló un poco sobre el sueño que estará viviendo desde octubre.

"Me siento bastante contento de pertenecer a ese staff y de iniciar mi carrera como coach profesional. Quiero aportar mis enseñanzas al grupo de jóvenes que tiene el equipo", fue lo primero que expresó González, quien también quiso agradecer la oportunidad que le están brindando. "Estoy agradecido con la gerencia por esta oportunidad. Estoy muy orgulloso y contento de vestir la grandiosa camiseta de los Leones del Caracas".

Justamente el exgrandesligas habló sobre lo especial que será uniformarse de nuevo con los melenudos. "Es especial para mí. Esta camiseta la llevé con mucho orgullo y con mucho honor. Es una de las cosas que estaba buscando, quería seguir en la pelota", comentó.

Por otro lado, González también contó cómo se dio el contacto para finiquitar este acuerdo con el equipo. "No fue un contacto directo. Primero hablé con César Collins, que estaba interesado en que fuera a la Liga Mayor como coach de bateo (Senadores). A los minutos me llamó Gárate (manager de Senadores) y de ahí se abrió la puerta de Leones" explicó Alex, quien también aseguró que al recibir al oferta, la decisión fue sencilla. "No miré para los lados, de una le dije que estaba interesado. Es mi equipo, ¿qué más sabroso que estar ahí?".

Y aunque González aceptó instantáneamente el rol de coach de primera base de Leones, afirma que decidir dar el paso para dedicarse a este nuevo rol dentro del beisbol no fue igual de sencillo. "No fue fácil. Después de mi retiro estuve unos años con mi familia y estuve coacheando en high school. Pero cuando uno se enamora de esto es difícil dejar los terrenos. Me prometí empezar en esto y gracias a Dios se cumplió", sentenció.