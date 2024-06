LVBP: ¿Quién gana en el cambio entre Leones y Tigres? (+video)

El mes de junio comenzó con un fuerte impacto en el mercado de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), tras un sorpresivo movimiento entre Leones del Caracas y Tigres de Aragua. Por ende, es importante analizar que novena sale victoriosa con este megacambio.

Los melenudos adquirieron al jardinero Carlos Tocci, al receptor Gersel Pitre y al relevista Jorge Rondón. Mientras que los bengalíes recibirán a Alexfri Planez (jardinero), Wilfredo Giménez (catcher), José Sánchez (infielder) y al brazo derecho Elvis García.

Leones buscó más experiencia:

Cómo todos los cambios que se hicieron, hasta ahora, en la pelota criolla, en las primeras de cambio no se percibe a algún ganador: todo se verá en el terreno de juego. Sin embargo, hay aspectos importantes en cuanto a lo que busco cada equipo.

Los capitalinos fueron por jugadores con un poco más de experiencia en la Liga y con un poco más de tiempo de juego, siendo la baja más sensible para los maracayeros la del "Musiu", motivado a que se quedan sin su center field titular desde hace varias zafra, siendo además un jugador con estampa de grandeliga.

Por otra parte, los caraquistas adquirieron a un relevista, que no le ha ido de gran forma en las últimas zafras, pero se decantaron por él gracias a su actualidad en el beisbol mexicano: Rondón cuenta con una efectividad de apenas 0.86 en la actual campaña, con récord de 1-0, aunado a dos rescates con Sultanes de Monterrey. Por otra parte, Gersel Pitre es un jugador que puede responder en momentos determinados con su madero, aunque no aporte mucho en defensa, principalmente como receptor.

Tigres apuesta por el futuro:

Por su parte, los de la Ciudad Jardín apostaron a seguir fortaleciendo su proyecto de reestructuración sumando a piezas jóvenes, a excepción de Wilfredo Giménez, receptor de 33 años que ya tiene experiencia vistiendo este uniforme.

La pieza más conocida que llega a Tigres es Alexfri Planez, quien registró turnos importantes con los melenudos en la campaña anterior, aunque no tuvo muchas oportunidades y por lo tanto, buscará ganarse la titularidad con su nueva franquicia, a sus 22 años.

En lo que respecta a Elvis García y José Daniel Sánchez, son dos peloteros que actualmente no tienen organización en los Estados Unidos y cuentan con 21 y 23 años respectivamente. Todavía no han visto acción en la LVBP. Por lo tanto, se puede decir que los maracayeros lanzaron una moneda al aire con estas dos piezas.

Conclusión del cambio:

En conclusión, es una transacción que en principio afecta a la novena de Aragua, motivado a que necesita conseguir un nuevo jardinero central o colocar a otro pelotero, aunque no sea su posición natural, pero mientras no haga el experimento no tienen center field.

No obstante, evidentemente tendrán más profundidad los bengalíes porque en cantidad, recibieron un hombre más, pero Giménez tendrá un panorama complicado, para ganarse un puesto si vienen todos los catchers de esta organización la próxima zafra.

Lo cierto es que, Leones recibió a tres peloteros que ya tienen el recorrido, para hacer el roster del equipo en la venidera campaña (aunque no sean titulares) y Tigres espera que esos jóvenes que traen puedan adaptarse rápidamente y responder, para que puedan sumarse de lleno a su proyecto.