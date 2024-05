LMBP: Yapson Gómez y su arduo trabajo para ser el primer pick del Draft (+Entrevista)

No es descabellado decir que lo más positivo que representa la Liga Mayor de Beisbol Profesional para Venezuela, son las oportunidades que se le brindan a peloteros de seguir compitiendo en un nivel bastante alto para recuperar el ritmo, y relanzar sus respectivas carreras en la búsqueda de alcanzar nuevamente un contrato en ligas de élite.

Si alguien puede dar testimonio de lo anteriormente mencionado, es el tachirense Yapson Gómez Al hablar de Yapson, hablamos de uno de los mejores relevistas de toda la Liga Venezolana de Beisbol Profesional en los últimos años, sin embargo, perdió terreno en la Liga Mexicana de Verano, por lo que un cambio de aires sin duda era necesario.

Gómez se inscribió en el Draft de la Liga Mayor de cara a esta temporada 2024, y por supuesto que su talento no pasó por debajo de la mesa, al punto de que fue el primer pick de todo el evento, al ser escogido por Caciques de Distrito. El oriundo de San Cristóbal conversó en exclusiva con Meridiano y habló sobre sus expectativas de cara a esta nueva oportunidad que tendrá dentro del beisbol.

Oportunidad dorada para Yapson Gómez

"Me siento feliz de estar aquí. Agradecido con Caciques por escogerme de primero. Vengo a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo a lograr el objetivo de llegar a la Final", fue lo primero que Gómez le dijo a Meridiano. Además, el serpentinero se nota emocionado por este inicio de la LMBP. "Me siento bien física y mentalmente. Es un reto bueno, hay talento en todos los equipos. Es una nueva Liga para mí y obviamente que puede llegar a abrir muchos caminos".

El relevista criollo también fue bastante claro al hablar sobre el nivel con el que espera conseguirse en la Liga Mayor. "Para mí es un nivel Grandes Ligas. He tenido oportunidad de jugar en México, ahí también hay muchachos que no han jugado en Estados Unidos, pero me atrevo a decir que aquí hay más profesionales que en México", afirmó.

Por último, Gómez no quiso perder el chance de hablar sobre las oportunidades que está creando la LMBP, algo importante para el mundo del beisbol criollo. "Es algo bueno. Muchos tenemos hijos y responsabilidades. Esto es algo bonito porque le abre las puertas a muchos muchachos que a lo mejor pensaban que ya no podían hacer más nada", sentenció.