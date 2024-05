LMBP: Robinson Chirinos emocionado por enfrentarse a su mentor Carlos García (+Entrevista)

En el pasado mes de marzo de 2023, Robinson Chirinos viajó con la selección de Venezuela al Clásico Mundial de Beisbol, en donde fue uno de los tres receptores con los que contó la novena criolla en este torneo mundialista. Hoy, poco más de un año después, Chirinos está a tan solo días de hacer su debut como manager en la Liga Mayor de Beisbol Profesional.

Chirinos será el encargado de dirigir a los Marineros de Carabobo en una temporada desafiante, ya que el equipo viene de conseguir la corona en la pasada temporada 2023, por lo que tendrá la tarea de hacer un buen trabajo para que la organización consiga el ansiado bicampeonato.

Meridiano pudo conversar en exclusiva con el ícono de los Navegantes del Magallanes y ahora manager de Marineros, quien entre otras cosas, habló sobre lo emocionante que será para él medirse a un mentor como Carlos García y sobre cómo afrontará un rol totalmente nuevo para él en el mundo del beisbol.

Robinson Chirinos, de catcher a manager

Aunque Chirinos se retiró del beisbol hace muy poco tiempo, lo primero que le confesó a Meridiano fue que en realidad tenía mucho tiempo planeando ser manager. "Como jugador activo, en 2017 más o menos, se me vino eso (ser manager) a la mente. Muchas personas me dijeron que podría ser manager. El conocimiento y el amor por el juego es algo que no me lo puedo quedar para mí", expresó el flamante dirigente de Marineros.

Eso sí, Chirinos sabe perfectamente que tendrá una responsabilidad importante. "Marineros viene de quedar campeón, entiendo el reto y lo que representa, pero tengo mucha fe. Estoy consciente de que habrán desafíos, pero tengo un roster sólido y un staff fuerte. Con el favor de Dios conseguiremos el bicampeonato, que es la meta número uno", resaltó.

Además, el manager de los carabobeños afirma que su experiencia al ver el juego desde varias faceta será clave. "Debuté como segunda base, jugué más de 100 juegos en todo el infield en Ligas Menores. Vi el juego detrás del plato y desde el infield. Creo que Dios me ha dado las herramientas para poder salir y hacer un buen papel en este rol", afirmó.

"Zorros viejos" en los banquillos de la LMBP

Robert Pérez, Víctor Gárate, Freddy García y Carlos García son tan solo algunos de los nombres de los managers que estarán presentes en esta cuarta edición de la LMBP. El nombre de Carlos García en especial significa mucho para Chirinos. "Hace rato lo saludaba y él me decía que estaba contento por verme iniciar mi carrera y me deseó mucho éxito. Será una Liga desafiente, muchos "zorros viejos", pero creo que tengo las herramientas para competir con ellos", acotó Chirinos.