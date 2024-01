LVBP: Miguel Rojas es uno de los veteranos que quiere conducir a Tiburones de La Guaira a levantar el título (+Declaraciones)

Estadio Universitario de la UCV.- Tiburones de La Guaira cuenta en sus filas con jugadores de mucha experiencia y talento que han sido claves para empezar con buen pie en este Round Robin. Miguel Rojas es uno de esos peloteros que está con los escualos y ha venido con la misión de llevarlos a una nueva final para sacar la espina de la pasada campaña, cuando cayeron ante los Leones del Caracas.

Rojas, de 34 años, ha sido una pieza importante que ha resultado en uno de los guantes más seguros en la defensa de los dirigidos por Oswaldo Guillén y, pese a haber estado ausente en varios partidos por molestias físicas ha demostrado que es uno de los peloteros que puede guiar a Tiburones a alzar nuevamente el título dentro del béisbol venezolano.

Inicio en llamas

Rojas habló con Meridiano sobre lo que ha sido el final de la temporada regular y el inicio del Round Robin, donde el equipo aseguró la cuarta posición de la clasificación y se han distanciado en el primer lugar de la postemporada. "Todo esto viene gracias al final de temporada que tuvimos. Los muchachos, de verdad, terminaron de jugar muy bien para buscar la clasificación en el cuarto lugar. Siempre fue una meta para nosotros entre esos primeros cuatro porque no queríamos ir a un Play-In y ellos ganaron los últimos tres juegos", dijo el oriundo de Los Teques.

"Yo me tuve que ausentar por un par de días pero verlos desde la televisión fue inspirante ver cómo el equipo siguió jugando de esa manera fuerte y creo que eso nos preparó para esta etapa. Comenzar el playoff con el pie derecho, prácticamente, da muy buen indicio de lo que este equipo está hecho y lo queremos es ganar la mayoría de juegos porque sabemos que estos cinco equipos están bien preparados para ir al playoff y aquí no hay enemigo pequeño. Yo creo que todos los juegos que presentamos en este momento es para ir a una final, para prepararnos para ganar cuatro juegos más. Eso es en lo que nos enfocamos prácticamente todos los días y salimos todos los días a buscar la victoria", aseguró Rojas sobre su ausencia en la última semana de campaña regular y la mentalidad que tiene el equipo en este momento.

Un veterano en el clubhouse

El jugador de Los Angeles Dodgers en las Grandes Ligas comentó que su rol dentro de los escualos ha sido trabajar para aportar su granito de arena en un equipo que cuenta con otros peloteros con amplia experiencia en el país y en el extranjero. "Soy una pieza más. Simplemente, con tantas figuras que tenemos en el equipo, mucha experiencia dentro y fuera del terreno sabiendo que se han tenido muchas participaciones en estas etapas. Es importante tener a peloteros como nosotros que puedan también liderar fuera del terreno de juego y mantener a un clubhouse, que sabemos que tenemos bastante personas que quieren jugar y desean jugar, pero todos estamos por el nombre que está al frente de nuestra camiseta que es Tiburones de La Guaira. En estos momentos no hay nadie que tenga egos o metas personales. En estos momentos lo más importante es ganar juegos de pelota por Tiburones y eso es lo que vengo a aportar y por lo que estoy aquí en estos momentos", expresó.

Asimismo, Rojas explicó que ha tenido que mantenerse activo sobre su estado físico para no poner correr ningún peligro de alguna lesión que le impida reportarse a tiempo con el conjunto californiano en la Gran Carpa. "Hasta los momentos, si me mantengo sano voy a estar con el equipo hasta que consigamos el título. Esa es la meta de Miguel Rojas. Por eso es que este año decidí venir a Venezuela y jugar, prácticamente, por tiempo extendido. He tenido par de molestias en algunos momentos y he tenido que ser inteligente para no poner en riesgo tampoco mi temporada en Estados Unidos y tener la oportunidad de contribuir a los Dodgers, pero aquí estoy para tratar de ganar el campeonato y hasta el final donde lleguemos, y ojalá que nos coronemos este año", puntualizó.