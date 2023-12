LVBP: ¡Sentido de pertenencia! Miguel Rojas explica lo que significa ser de Tiburones de La Guaira (+Declaraciones)

En medio de la pequeña tormenta que están viviendo los Tiburones de La Guaira en la temporada 2023-2024 de la LVBP, un nombre importante como Miguel Rojas no ha dejado de defender con pasión y dedicación los colores de ese uniforme.

Y es que el grandesliga de los Dodgers de Los Ángeles fue invitado al podcast Detrás del Show para hablar sobre su vida, su carrera profesional y, más importante aun, lo que significa para él la organización Tiburones de La Guaira.

"Yo vengo a jugar a Venezuela porque son los Tiburones, y yo creo que tengo un compromiso y una satisfacción muy grande de ser de esta organización. Yo no jugaría para otro equipo en la LVBP que no fuese los Tiburones de La Guaira", comentó Miggy Ro.

Para el experimentado infielder jugar en la liga venezolana tiene un sentido único y especial por el simple hecho de formar parte del conjunto escualo, algo que nunca cambiaría.

"Yo siempre se lo digo a la directiva de los Tiburones que ni me pongan en el mercado porque Miguel Rojas va más allá de simplemente jugar beisbol en Venezuela. Este es el equipo que me abrió las puertas, el que he defendido durante todo este tiempo. De verdad yo siento esta camiseta y siento Tiburones de La Guaira como si fuera lo que yo quiero hacer, y lo que quiero estar haciendo en Venezuela", expresó.

De hecho, si hay algo con lo que ha quedado en deuda el equipo es con un título de campeón, algo que sin duda desea conquistar Rojas mientras siga siendo pelotero activo.

"Para mi es tan importante estar aquí en este momento haciendo el sacrificio, dando la entrega de estar jugando lo más que pueda para lograr el campeonato. Hemos quedado en deuda durante todos estos años y yo creo que la fanaticada de los Tiburones de La Guaira, y nuestros familiares, merece sentir eso otra vez que ha estado esquivo por tantos años", confesó.

Hasta la fecha, el oriundo de Los Teques ha colaborado con 12 imparables en 46 turnos al bate, con dos dobles, seis carreras anotadas, 12 impulsadas y .261 de promedio al bate luego de 13 compromisos.

"Cuando me firmaron los Tiburones empezó a encenderse esa llamita dentro de mi que soy Tiburón y así mismo es", finalizó.