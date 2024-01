LVBP: Gorkys Hernández no se rinde y quiere llevar a Cardenales de Lara a la Gran Final (+Declaraciones)

Estadio Universitario de la UCV.- Gorkys Hernández es uno de los líderes del conjunto de Cardenales de Lara y ha sido uno de los más enchufados en la ofensiva en este Round Robin de la campaña 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Además, ha sido una de las voces dentro del clubhouse para mantener el buen ánimo tras un mal inicio de cuatro derrotas consecutivas, pero ya sumaron sus primeros dos triunfos que los ayudan a acortar las distancias con respecto a los otros equipos.

Hernández, de 36 años de edad, tiene promedio de .304, con siete hits y un doble. También ha anotado dos carreras y ha impulsado cuatro. Sin embargo, en la primera semana de acción de la postemporada Cardenales no sumó triunfos y esto supuso que podrían perder las posibilidades de competir por un puesto en la final, pero han elevado su nivel de juego y han estado a la par de lo que fue ese primer lugar en la ronda regular.

Nunca rendirse

El jardinero de los larenses habló con Meridiano sobre lo que han significado esas dos primeras victorias en los playoffs y cómo ha sido la mentalidad del conjunto durante este tramo de la competencia donde han mostrado su versión más débil, pero que pareciera que ya están volviendo a ser el conjunto que lideró toda la zafra.

El experimentado toletero comentó que, pese a que pudieron haber decaído, el equipo se mostró concentrado y enfocado en lo que quería hacer para enderezar el vuelo. Asimismo, explicó que luego de la última derrota ante Tigres de Aragua le regalaron una pulsera con la frase "Never Give Up", que ha utilizado para cambiar su mentalidad y su esfuerzo sobre el campo en cada compromiso.

"Creo que esas una de las palabras más bonitas que puede existir en este deporte. Nunca rendirse. El que se rinde pierde. Así estemos pasando por el peor momento en el deporte o en tu vida, nunca te puedes rendir. El equipo que tenemos nosotros, ahora mismo, si nos rendimos no vamos a tener nada. No tenemos miedo al fracaso, no tenemos miedo a fallar. El que tenga miedo a fallar no puede jugar este deporte, o ningún deporte, pero creo que mi experiencia dentro de este equipo vale mucho", dijo Hernández.

"Soy de las personas que no me gusta mucho hablar, simplemente trato de ayudar a mis compañeros, darles ánimo jugando la pelota como se tiene que jugar, haciendo las pequeñas cosas, tratando de salir de los slump que nos puedan dar esas victorias todos los días. Los encuentros todos son importantes para cada uno de nosotros, para los demás equipos también. El "Never Give Up" es una de las cosas que las voy a llevar siempre en mi carrera y en el tiempo que me de Dios de seguir jugando pelota y eso es lo que les estoy transmitiendo a los muchachos que nunca nos rindamos porque, obviamente, siempre hay una segunda oportunidad y siempre hay oportunidad para seguir avanzando", puntualizó el pelotero.

Confianza en Lara

A su vez, el jardinero habló sobre el complicado inicio de postemporada, pero destacó que han mantenido su enfoque para volver a la senda del triunfo. "Empezamos mal, pero creo que el equipo siempre ha estado enfocado, así hayamos perdido los cuatro primeros juegos. No hemos cambiado nada. Lo único que hemos hecho es hacer nuestro trabajo, hacer las pequeñas cosas dentro del terreno, tratar de siempre estar en base, tratar de mover los corredores para así el que venga atrás tenga la oportunidad de tener un corredor en posición anotadora y traerlo al home plate. Eso es lo que nos ha dado las claves para ganar estos dos últimos juegos", comentó.

"Tenemos el equipo esencial para seguir afrontando este Round Robin y tratar de llegar al siguiente objetivo que es la final", manifestó.

"Lo primordial es tener un buen turno. Buscar un pitcheo que puedas hacerle daño. Todos los pitchers tratan de dominarnos a cada uno de nosotros. Yo creo que los últimos dos juegos nos hemos puesto a ser más selectivos en el home plate, buscar un pitcheo para hacer daño, para estar en base. El boleto cuenta mucho, la base robada también cuenta mucho. Tenemos velocidad, tenemos destrezas bateando y defendiendo también. Esas son unas de las claves para nosotros: el siempre estar en base", destacó Hernández sobre las claves que necesita el equipo para empezar a llevar todas esas carreras al plato y no dejar hombres en circulación.