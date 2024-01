LVBP: Carlos Navas alcanza una cifra histórica con Bravos de Margarita en el Round Robin (+Declaraciones)

Estadio Universitario de la UCV.- Entre las piezas con las que cuenta el bullpen del mánager José Moreno en Bravos de Margarita, hay una que fue de las más destacadas en esta zafra de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y llegó a estar entre los finalistas al premio de Cerrador del Año: Carlos Navas. El diestro estuvo a pocos puntos de obtener la distinción, tras haber acabado la campaña como el lanzador con más salvados con 14.

Navas, de 31 años de edad, fue uno de los serpentineros que dio un paso adelante en la segunda parte de la campaña para ayudar a su equipo a llegar al Round Robin en la tercera posición, solo por debajo de Cardenales de Lara y Leones del Caracas, y demostró su capacidad para ser el brazo predilecto de Moreno para cerrar los compromisos con solvencia y efectividad. En la postemporada, el lanzador tiene tres salvados en igual número de oportunidades y llegó a la cifra histórica de la franquicia insular en estas instancias en la victoria de su conjunto ante Tigres de Aragua.

Sólido en la lomita

Con su tercer salvado en la postemporada, Navas alcanzó una cifra histórica dentro de Bravos y se perfila a superarla con un poco más de la mitad de los playoffs aún por disputarse. Ante esto, el serpentinero habló con Meridiano y se mostró orgulloso por su trabajo en esta campaña. "Bastante contento. No tenía conocimiento de los récords a nivel del equipo. Me lo hicieron saber hoy, pero gracias a Dios se dieron los resultados, el equipo pudo ganar y yo, en lo personal, bastante contento de poder aportar al equipo y, cada vez que e den la oportunidad, tratar de hacerlo bien y eso es lo que he mantenido siempre en la mente. Hacer el trabajo cada vez que me den la oportunidad", expresó.

Además, destacó que una de las características que han hecho que tenga éxito en esta zafra es mantenerse concentrado para poder estar preparado para cuando llegue su turno de subirse a la lomita. "El enfoque que he mantenido durante el juego, viendo inning a inning, creo que ha sido una de las claves. Desde que llego al bullpen, estoy trabajando, estoy metido en el juego y creo que eso me da mayor preparación a la hora de ir a lanzar y enfrentar los bateadores que me toquen.

Carrara y Ramos: experiencia y veteranía

El diestro también expresó que Wilson Ramos y Giovanni Carrara han sido parte importante del ajuste que realizaron dentro del cuerpo de lanzadores para mejorar su efectividad y estar mucho más eficientes a la hora de pichar. "Ha sido clave también la parte de tener a Wilson (Ramos) allá atrás que siempre está metido en el juego y facilita un poquito el trabajo a la hora de llamar pitcheos. Ha sido muy importante eso, con respecto al bullpen, que venimos de atrás, venimos a tratar de apagar el fuego y se han dado los resultados que es lo más importante", comentó Navas sobre tener a un pelotero como Ramos recibiendo y llamando los lanzamientos.

"Creo que Giovanni ha sido una persona que nos ha ayudado demasiado, en la parte mental, en la parte de cómo mantenernos ahí en el montículo, de cómo trabajar los bateadores. Eso nos ha ayudado muchísimo, de verdad, especialmente a mí persona que, al principio, estaba lanzando de una manera que, digamos, no era mi fuerte. Él me hizo ver eso y pude hacer el ajuste y ya todo el mundo vio el resultado desde la segunda mitad para acá. Gracias a Dios, se dieron todos los resultados. Logré quedar de líder en salvados, pero, más allá de eso, poder aportar mi granito de arena y que el equipo se sienta con confianza cada vez que yo estoy en la loma es lo más importante para mí", manifestó el diestro sobre lo que ha significado trabajar con Carrara en esta zafra y en los principales aspectos que le ayudó a mejorar.