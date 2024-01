LVBP: Mira los últimos campeones de bateo que no fueron finalistas al MVP en la pelota rentada de Venezuela (+Detalles)

Uno puede analizar que un jugador cuando es campeón bate dentro de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tiene altas posibilidades de ser el MVP de esa misma temporada, pero no siempre sucede tal procedimiento y es algo que despertó mucho análisis tras conocer los finalistas al premio Víctor Davalillo de la 2023-2024.

Estos tres nombres que disputarán uno de las distinciones más esperadas de la campaña son José Rondón de Leones del Caracas, José Martínez de Tigres de Aragua y Osmer Morales de Bravos de Margarita quedando fuera de la terna el campeón bate Gabriel Noriega que dejó un average de .376.

Aunque esta no es la primera vez que un ganador del título de bateo se queda fuera de los tres principales nombres del galardón de MVP, para conseguir que pelotero que fue el mejor en cuanto a promedio se refiere no ingresó en los finalistas nos remontamos a la 2021 cuando Ramon Flores no figuro en el premio.

En esa campaña Flores fue el líder bate con un astronómico .416, siendo en esa oportunidad el primer jugador de Bravos de Margarita en lograr tal hazaña. En esa oportunidad el ganador del MVP fue Balbino Fuenmayor con muchas creces y a pulso, segundo lugar para Ildemaro Vargas y tercera posición Nelie Rodríguez.