LVBP: Estos equipos demuestran que son casi imbatibles en condición de local

Las emociones no se detienen en esta temporada 2025-2026 de la LVBP, la cual ya asume su sexta semana de ronda regular. Como muchos saben, la situación en la tabla de posiciones está al rojo vivo con muy poco margen entre varios equipos, por lo que la clave para prevalecer pasa por hacerse fuerte en condición de local.

Para nadie es un secreto que cuando se juega en casa todo resulta mucho mejor, pues no hay tanto desgaste por el viaje y siempre se siente el apoyo de la fanaticada en las gradas. Dicho esto, solo dos equipos hasta el momento han aprovechado dicha condición, algo que los mantiene peleando la zona alta de la clasificación. Se trata de Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui.

Tigres y Caribes, los más sólidos en sus respectivas casas

Para esta campaña, tanto los bengalíes como la Tribu apostaron por estrategas nuevos para sus planes. De hecho, hay que mencionar que mientras el primero no dudó en añadir veteranía con Oswaldo Guillén, el segundo optó por algo de juventud con Asdrúbal Cabrera. Pero independientemente de las características, ambos estrategas han hecho de sus casas un verdadero fortín.

Los Tigres de Aragua iniciaron el campeonato con todo, y a lo largo de las primeras semanas no bajaron del primer lugar de la tabla. Si bien actualmente están empatados en el segundo puesto, la diferencia con la cima es apenas de medio juego (previo a la jornada de este miércoles).

A su vez, los Caribes de Anzoátegui han venido de menos a más, ganando siete de sus últimos 10 compromisos. Justamente, son ellos quienes igualan con los aragüeños en el segundo lugar de la clasificación, con la gran posibilidad de liderar el torneo en las próximas jornadas.

Con todo este panorama, solo queda hablar de los récords de ambos conjuntos en condición de local, los cuales son muy similares y por lejos los mejores a día de hoy. Y es que mientras Tigres suma 11 victorias y 3 derrotas en el José Pérez Colmenares, Caribes hace lo propio con 10 triunfos y 3 caídas en el Chico Carrasquel.

Ambos elencos son los únicos con doble dígito de victorias en casa. Los próximos en sumarse a esa lista podrían ser Bravos de Margarita y Leones del Caracas, con ocho victorias por bando. Si bien Águilas del Zulia registran nueve triunfos, para esta semana no tendrán compromisos en el Luis Aparicio "El Grande".