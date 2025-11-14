LVBP: Niuman Romero visitó a sus compañeros de Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Previo al duelo entre Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz, la Tribu oriental recibió una visita muy especial. Su eterno capitán, Niuman Romero, compartió con sus compañeros dentro del clubhouse.

“Regresar a casa siempre se siente especial. Feliz de compartir con mis compañeros y sentir la misma vibra de siempre”. Fue el mensaje posteado por el ex pelotero en su cuenta oficial de Instagram.

Romero anunció la noticia de su retiro a través de un comunicado en el mes de septiembre, con 753 hits de por vida (puesto 29 de todos los tiempos), 39 jonrones, 294 empujadas y un promedio de .277 en un total de 19 temporadas.