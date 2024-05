LVBP: Erick Leal se despide de la fanaticada magallanera con emotivas palabras (+Video)

El beisbol, y el deporte en general, suelen ser negocios que en ocasiones pueden tornarse bastante crueles. En ocasiones, los equipos realizan transacciones para buscar lo que consideran necesario, así implique desprenderse de piezas valiosas que tal vez querían permanecer en donde estaban.

Si algo nos ha quedado bastante claro a lo largo de los últimos años en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional es que Erick Leal es un magallanero nato. Leal, nacido en Valencia, debutó con Magallanes y ha hecho toda su trayectoria en la pelota criolla con dicho uniforme. Sin embargo, en un giro inesperado, ahora formará parte de los Leones del Caracas.

Este jueves 16 de mayo el lanzador carabobeño fue cambiado a Leones junto a Víctor Bericoto y José Torres, a cambio de Oswald Peraza, Felipe Rivero y Leonel Sequera.

Aún sorprendido por la noticia, Leal habló con el equipo de Meridiano y no dejó pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras a la fanaticada de los Navegantes del Magallanes, que se volcó por completo a enviarle mensajes de agradecimiento a su ya antiguo as de la rotación.

Mensaje de Erick Leal para la fanaticada magallanera

"Es una pregunta bastante triste y emotiva, bastante pesada para mí, es una pregunta muy fuerte", fue lo primero que dijo Leal al pensar en qué tenía para decirle a los fanáticos eléctricos. "No ha sido fácil para mí, tanto el día de ayer como hoy he recibido miles de mensajes de fanáticos. Todo el apoyo y la solidaridad que han tenido conmigo es increíble".

Además, el ahora lanzador de los Leones del Caracas no ocultó su sorpresa por el inmenso apoyo que ha recibido en las redes sociales. "Sé que yo levantaba bastantes masas con los fanáticos magallaneros, pero nunca me llegué a imaginar cuánto", comentó.

Por otra parte, Leal quiso agradecerle a la fanaticada por el apoyo brindado en todos sus años con el uniforme filibustero. "Estoy sumamente triste pero eternamente agradecido con Magallanes, más que todo con los fanáticos de Magallanes, por tanto cariño y tanto amor. Sé que las personas que son fanáticos de verdad sentían el amor que yo le tenía a la camisa y el corazón que le tenía a Magallanes", expresó Leal, notablemente conmovido.

Y aunque la noticia no fue sencilla de digerir, el serpentinero dejó bien en claro que seguirá enfocado en sus próximos retos. "No es fácil, pero las decisiones no las tomo yo, las toman otras personas. Mi corazón se queda ahí con Magallanes y su fanaticada, pero ahora estamos en nuevo ciclo y vamos para adelante", puntualizó.