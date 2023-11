LVBP: ¡El regreso del MVP! Freddy Fermín debuta contra Cardenales de Lara en el Monumental (+Declaraciones)

Estadio Monumental, La Rinconada.- Los Leones del Caracas se siguen reforzando cada vez más y, ahora, cuentan con el grandeliga Freddy Fermín, quien hará su debut este sábado frente a los Cardenales de Lara en el Estadio Monumental, la nueva casa de los melenudos en esta campaña de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Fermín, de 28 años de edad, logró llevarse el premio al Jugador Más Valioso, Novato del Año y fue el líder de bateo de la pasada temporada de la LVBP con los capitalinos. Asimismo, viene de participar en 70 compromisos en esta zafra de las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City, donde dejó un promedio de .281, con 61 hits, 10 dobles, 1 triple y 9 jonrones.

Cero restricciones

"El Manao" se incorporó a los entrenamientos de los melenudos este miércoles 22 de noviembre, antes de su compromiso con los Tigres de Aragua, y se mantuvo entrenando con el equipo, pero su incorporación a line up no se hizo esperar.

Fermín habló con los medios y destacó que planea mantenerse con el equipo el mayor tiempo posible para ayudarlos a obtener el bicampeonato. "Estoy bien contento de estar de vuelta. Me siento bien, gracias a Dios, y volvimos a lo que nos gusta", dijo el pelotero.

"Hasta donde llegue el equipo. No tengo restricciones de nada, solamente con lo que me pasó en el dedo que lo tome suave, pero que juegue", expresó el receptor. Además, comentó que planea seguir trabajando para mejorar y poder superar lo que logró la pasada campaña al obtener el MVP, Novato del Año y campeón bate de la liga.

"Ser mejor que eso, trabajar. Yo no controlo lo que pueda pasar en el juego, pero sí controlo el trabajo duro y esperar los resultados", aseveró.

El regreso del MVP

Fermín llega en un momento irregular de los Leones en esta campaña, en segundo lugar de la tabla y con solo cuatro victorias en los últimos 10 compromisos. Es por ello que el actual Jugador Más Valioso pudiera ser clave para que los melenudos retomen el rumbo de la victoria y recuperen el primer lugar de la clasificación.

"Donde me necesite el equipo yo voy a estar ahí para ellos. Dar lo mejor de mí. En estos últimos días, el equipo ha estado un poquito flojo, pero es cuestión del día a día y estaré para lo que me necesiten", dijo el grandeliga. Además, explicó que no tiene problema en jugar otra posición que no sea la de receptor para ayudar al mánager José Alguacil.

"El Manao" viene de jugar con Kansas City en la MLB y viene con mucha más experiencia que el año pasado, dejando buenos números dentro de la Gran Carpa y planea mantener con el trabajo duro para seguir avanzando en su carrera. Además, destacó que una de las razones por las que viene a jugar a la LVBP es para trabajar con la presión de los fanáticos y mejorar en diversos aspectos de su juego.

"La misma química. Yo siempre he dicho que el béisbol viene desde el clubhouse y si tenemos buena química van a salir buenos resultados. Me recibieron bien, como siempre, y estoy contento de estar aquí", aseguró el receptor.