LVBP: ¡Debacle! Erick Leal y su irreconocible temporada con el Magallanes (+Números)

Desde hace varias temporadas, Erick Leal es el as de la rotación de los Navegantes del Magallanes y no solo eso, sino que se ha consolidado como uno de los mejores lanzadores de toda la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), pero esta campaña 2023-2024 no ha rendido como se espera.

El equipo filibsutero sigue peleando por clasificar al Round Robin y el departamento de pitcheo este año no ha estado a la altura, y si su brazo más importante no responde, es díficil conseguir resultados positivos.

Leal y su nivel claramente han ido de más a menos, por lo que es extraño e irreconocible su rendimiento durante este curso, tomando en cuenta las últimas tres temporadas de la LVBP, donde incluso ganó un premio al Pitcher del Año.

Erick Leal en la LVBP 2023-2024

El carabobeño de 28 años ha tenido siete salidas esta campaña con el Magallanes y todavía no tiene victorias, pero si registra tres derrotas, siendo la más reciente el martes ante los Cardenales de Lara. Además, tiene efectividad de 5.46 en 28.0 innings, con 36 hits permitidos, siete bases por bolas y 23 ponches.

En esa última salida, Erick Leal trabajó por espacio de 3.2 innings, donde recibió seis imparables, cinco carreras (tres limpias) y dio seis ponches.