LVBP: Cardenales de Lara anuncia incorporaciones de lujo a la pretemporada (+Declaraciones)

Cardenales de Lara sigue encaminado a la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Los "pájaros rojos" acumulan tres días de entrenamientos y siguen anunciando incorporaciones de alto calibre.

Durante la jornada dominical confirmaron el aterrizaje de Néstor Molina (RHP) y Robert Pérez Jr. (OF). El serpentinero ha sido una pieza inamovible en la rotación abridora de los crepusculares, mientras que el jardinero llega con la intención de emular lo hecho por su padre en el equipo barquisimetano.

Molina ha actuado con la novena durante 11 campañas, 10 de ellas de manera consecutiva desde la edición 2013-2014. En su trayectoria ha dejado números realmente positivos, 43 victorias y 28 derrotas, 526 hits permitidos, 205 carreras limpias recibidas, 147 boletos otorgados y 346 ponches propinados en 528.2 innings de labor; su efectividad vitalicia es de 3.49 con un grandioso WHIP de 1.273.

"Llego al cien por ciento, he trabajado en mi casa como siempre. El propósito es ganar el título, como el de todos los equipos, pero este conjunto es el que más lo quiere y aquí tenemos el talento suficiente", resaltó el experimentado abridor.

"Los jóvenes que van a debutar esta temporada los he visto en Estados Unidos, tienen el talento. Yo creo que ellos pueden venir a aportar y nosotros otorgarle la experiencia", soltó.

Foto: Prensa Cardenales de Lara

Por su parte, Robert Pérez Jr. estará buscando su estreno en la pelota invernal de Venezuela. Su padre es considerado un pelotero legendario dentro de la franquicia y eso le brinda mayor atractivo a lo que pueda lograr el muchacho de 23 años de edad.

Viene de actuar en Ligas Menores, fue ascendido a Triple A en este 2023 y acumuló un buen registro. En general pudo conectar 112 imparables, 17 cuadrangulares, 63 carreras remolcadas y 58 anotadas, 40 boletos recibidos y 158 ponches sufridos en 460 turnos al bate, el AVG se estacionó en .243 con un OPS aceptable de .743.

"Estaba muy ansioso de poder jugar aquí, donde tanto entrené antes de firmar y vi a mi padre jugar. Por fin se dio", dijo el poderoso bateador que pertenece a la organización de los Marineros de Seattle en Estados Unidos.

Pérez Jr. utilizará el mismo número que lució su padre en su vuelo con los pájaros rojos, el dorsal 51. "No me genera presión, yo diría que genera orgullo. Me trae muchas anécdotas y sentimientos, voy a disfrutarlo mucho. Con el favor de Dios, espero que sea una carrera larga para seguir el legado de mi padre", confesó.