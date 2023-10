LVBP: Este ex-grandeliga encabeza el primer día de prácticas de Cardenales de Lara (+Declaraciones)

Los Cardenales de Lara comenzaron sus prácticas de cara a la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) este viernes y los trabajos iniciaron con César Iztúris a la cabeza, quien es el coach de banca. El elenco de Barquisimeto practicó con 34 peloteros en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Según reportó el equipo larense en un boletín de prensa, la práctica tuvo inicio a las 9 de la mañana en la zona del jardín izquierdo, una bienvenida por parte de Izturis y del gerente general Carlos Miguel Oropeza.

Además, los grupos de jugadores de Cardenales fueron divididos por jugadores de posición y lanzadores. El grupo de receptores los comandó Alexander Capriata. Los infielders estuvieron bajo la responsabilidad de Ranzes Lara. Los outfielders con Selwyn Langaigne y Yonathan Sivira, mientras que los lanzadores estuvieron con Oswald Peraza.

"Emocionados con este primer día y contentos por el compromiso de los muchachos en este inicio de entrenamientos. Todos están listos para la preparación. Aquí estamos para trabajar y mejorar", dijo Iztúris.

"Tenemos metas positivas, gracias a la gerencia por la oportunidad y tengo el mismo compromiso que tuve desde el primer día que me puse esta camiseta", agregó.

¿Qué jugadores se reportaron en el primer día de Cardenales?

Entre los 34 peloteros que hicieron presencia en el comienzo de pretemporada de Lara, destacaron Gorkys Hernández (CF), Jecksson Flores (UTIL), Raúl Rivero (RHP), Luis Lugo (LHP), Jermaine Palacios (SS), Vicente Campos (RHP), Yojhan Quevedo (C), Manuel Sequera (INF), José Peroza (INF), Eduardo García (SS), José Sibrian (C) y Juan Teixeira (OF).

Cardenales de Lara debuta en la LVBP 2023-2024 el sábado 21 de octubre ante Bravos de Margarita en Barquisimeto.