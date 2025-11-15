Jesús Sucre alcanza esta notable cifra redonda en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Jesús Sucre se ha caracterizado por ser un receptor defensivo a lo largo de toda su trayectoria, sin embargo, con el pasar de las campañas su ofensiva ha mejorado exponencialmente y en la jornada de este viernes, logró una importante cifra redonda.

La novena de Caribes de Anzoátegui vino de atrás, para superar a Tiburones de La Guaira 12 carreras por 8, en un choque de varios logros personales en "La Tribu", incluyendo el de este experimentado careta.

Jesús Sucre consigue su hoy 300 de por vida:

En su primera aparición de la noche, el "Sooky", le leyó muy bien un lanzamiento en la esquina de afuera al derecho William Cuevas, para conectar una línea de hit al jardín central y mover a Omar Alfonzo hasta las tercera.

Está conexión sin enemigos, significó el indiscutible número 300 en la carrera de 16 temporadas Jesús Sucre en la pelota rentada venezolana, un número que para algunos es poco, no obstante, es una cifra bastante significativa en la vida del ex grandeliga.

Jesús Sucre ha jugado en la mayoría de los equipos de la LVBP:

Su trayectoria en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha estado distribuída en cinco organizaciones. Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia, Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui.