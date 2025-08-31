¿Cuánto cuesta un abono de Leones del Caracas para la temporada 2025/2026?

Suscríbete a nuestros canales

Por tercera temporada, los Leones del Caracas disputarán sus encuentros de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional como home club en el Estadio Monumental de Caracas 'Simón Bolívar' de La Rinconada.

A tan solo mes y medio para que arranque la temporada en el beisbol profesional venezolano, la organización felina publicó este sábado los precios de los abonos para aquellos fanáticos que quieren asegurar su puesto para cada uno de los compromisos de la campaña en la 'Cueva'.

La venta de los abonos arrancará el primero de septiembre en la oficina del club, ubicada en la localidad de Las Mercedes. Cabe destacar que dicha venta aplicará tanto para aquellos que buscan renovar por una temporada más o, más bien, comprar su primer abono. También se incluye el plan únicamente para temporada regular y el plan que incluye eventuales juegos de Round Robin y la Gran Final.

Los abonos de Leones del Caracas

El precio más económico se encuentra en la Zona 3, específicamente con el abono para estudiantes, el cual cuesta 114 dólares americanos para nuevos abonados y 108 para quienes renuevan de cara a la temporada regular. Para la temporada completa, estos tendrán un valor, respectivamente, de 187,97 y 163,62 dólares.

En contraparte, los más costosos se ubicarán en VIP. Los nuevos abonados deberán pagar 1311 dólares (temporada regular) o 2198,70 (temporada completa), mientras que los que renovarán lo harán por 1242 dólares (temporada regular) o 1909,44 (temporada completa).

Lista de precios (en dólares)

Zona Temporada Regular (Nuevos) Temporada Completa (Nuevos) Temporada Regular (Renovación) Temporada Completa (Renovación) VIP 1311 2198,70 1242 1909,44 Sillas Centrales 912 1577,77 864 1364,58 Club 600 855 1594,95 810 1366,20 Zona 1 532 975,85 504 837,72 Zona 2 342 563,92 324 490,86 Zona 3 228 375,95 216 327,24 Zona 3 (Estudiante) 114 187,97 108 163,62

Los precios no incluyen el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). Del mismo modo, también se podrá cancelar en bolívares a la tasa del día del Banco Central de Venezuela.