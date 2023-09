MLB: Terry Francona está listo para anunciar su retiro

El beisbol de las Grandes Ligas despedirá el próximo domingo al venezolano Miguel Cabrera, quien es considerado hoy por hoy, un candidato al Salón de la Fama en cinco años, mientras que en Cleveland, también se están preparando para despedir a su mánager, Terry Francona.

A pesar de que el anuncio no será esta semana, el estadounidense ya esta consciente de que es el momento indicado para ponerle fin a su carrera en los banquillos. No obstante, Francona no quiere robarse la atención de todos en los últimos compromisos.

Al momento en el que se lleve a cabo el anuncio oficial, está claro que su ausencia dejará un tremendo vacío no sólo en el noreste de Ohio, sino en todas Las Mayores. No habrá nadie que proporcione una combinación perfecta de liderazgo, humor y perspicacia para el béisbol como Francona.

"Es una de las personas más duras que he conocido. No puedo pensar en muchas personas que podrían superar lo que él pasó, y luego ser capaces de hacer eso y hacer su trabajo tan bien como él. Sé que no podría hacerlo”, comentó el presidente de operaciones de los Guardianes de Cleveland, Chris Antonetti.

Francona, ha estado al mando de Guardianes hasta los momentos en 1.584 encuentros, ganando 877 encuentros y cayendo en 707. Cifras que dejan claro la superioridad del estadounidense al momento de dirigir a una organización. Claro está, restan algunos encuentros para poder aumentar esta cifra.

Por otra parte, más de dos décadas como mánager, Francona dejará una huella imborrable, ya que ha conquistado dos anillos de Serie Mundial y tres banderines son lo que lleva a todos a decir que es un candidato seguro para el Salón de la Fama.

Este miércoles en lo que probablemente será su último encuentro en casa. Guardianes de Cleveland, le rendirán un homenaje en el Progressive Field en donde los primeros 20.000 fanáticos recibirán camisetas con el lema “Gracias, Tito”, y aquellos que adquieran boletos en el piso superior podrán comprar algunas cosas por tan solo $11 en honor a las 11 temporadas que pasó en Cleveland.

De esta manera, uno de los estrategas más importantes e históricos próximamente estará anunciando su retiro y se estará despidiendo de la fanaticada que lo acobijó por más de una década.