MLB: ¿Qué ha pasado con Omar Vizquel en su camino al Salón de la Fama? (+Detalles)

Hablar de la representación venezolana en el beisbol de las Grandes Ligas es recordar nombres gigantescos, repletos de historia y momentos memorables. Alfonso "Chico" Carrasquel, como el primer venezolano en llegar a Las Mayores, Luis Aparicio como el único criollo presente en el Salón de la Fama y Omar Vizquel, uno de los campocortos más brillantes que ha visto pasar el circuito norteamericano.

"Manos de Seda" es el apodo que se ganó a pulso con talento, disciplina y determinación. Su elegancia para defender una de las posiciones más difíciles del diamante fue y sigue siendo admirable, la capacidad que demostraba en cada jugada era para levantarse de los asientos y sobreponerse al silencio con una lluvia de aplausos.

Vizquel engalanó a los venezolanos en la MLB por 24 campañas, en ese tiempo dejó números de 2.877 hits conectados, 80 cuadrangulares, 951 carreras impulsadas, 1.445 anotadas, 1.028 boletos negociados y 1.087 ponches sufridos en 10.586 turnos ofensivos, exhibiendo una línea de promedios vitalicios de .272/.336/.352/.688.

¿Por qué Omar Vizquel no ha entrado al Salón de la Fama?

A pesar de no tener fantásticos números y estar por debajo de muchos inmortales del Salón de la Fama, todo parecía indicar que sus aspiraciones para convertirse en uno de ellos aumentaban con el paso de los años, sin embargo, esa esperanza apunta a haber decaído tras algunos escándalos extradeportivos que, sean ciertos o no, afectaron la imagen intachable de un excelso campocorto venezolano.

Así fueron sus porcentajes de votos recibidos en sus seis postulaciones actuales. Hay que recordar que el mínimo para ingresar al Salón de la Fama es 75%.

2018: 37% en su primera aparición

2019: 42.8%

2020: 52.6%

2021: 49.1%

2022: 23.9%

2023: 19.5%

El primer incidente que atravesó el oriundo de Caracas fue en el año 2020, a partir de allí empezó a descender en los resultados obtenidos en cada boleta. En ese año el portal web The Athletic informó de una denuncia realizada por su ex esposa, Blanca, quien lo acusó de violencia doméstica.

En ese mismo sentido, MLB abrió una investigación en su contra por un inconveniente con la misma fémina en 2019 en el clubhouse de los Birmingham Barons, filial de los Medias Blancas de Chicago, conjunto al que dirigió Vizquel.

Pero eso no era todo y mucho menos lo peor. "Manos de Seda" fue acusado de violencia sexual por un hombre con autismo, ese mismo chico que fungía labores de bat boy con los propios Birmingham Barons, aunque ese caso fue desairado cuando existió un acuerdo mutuo confidencial entre ambas partes.

Esas complejas problemáticas han alejado a Omar Vizquel de convertirse en un inmortal. Con el transcurso del tiempo sus posibilidades de ingresar al preciado club de jugadores históricos se van disolviendo. En la actualidad, el caraqueño ronda apenas el 10% en su séptima postulación, alcanzando apenas un nuevo intento para el próximo año.

"Por supuesto que me encantaría estar en el Salón de la Fama, ¿Quién no lo haría?. Pero lo más importante para mí es simplemente mantenerme involucrado en el béisbol, ayudar a otros a lograr sus sueños", confesó Omar Vizquel.

"La justicia habló. No había nada que pudieran acusar contra mí. No había nada allí. Echaron un vistazo a todo. Fue un gran malentendido", soltó el ex pelotero.