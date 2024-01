MLB: ¿Cuándo podría llegar Miguel Cabrera al Salón de la Fama? (+video)

Venezuela, país beisbolero y que desde el pasado siglo es una de las principales naciones exportadoras de peloteros hacia las Grandes Ligas, no obstante, en el "Templo de los Inmortales" hay un sólo criollo presente, hasta el momento, a pesar de que más de 400 jugadores de esta tierra han jugado en la gran carpa.

Sin embargo, debería ser sólo cuestión de tiempo, para que Miguel Cabrera acompañe a Luis Aparicio en ese prestigioso e histórico Salón de la Fama, pero la mayor interrogante es, ¿Cuándo tendría la posibilidad de ingresar al Hall of Fame el "Tigre Mayor"?.

¿Tiene los números?

Si hay alguien que merece estar entre los peloteros más icónicos en la historia de la MLB, evidentemente es "Miggy" y no es porque sea latino o venezolano, es porque sus estadísticas lo respaldan.

El maracayero culminó su excelsa carrera con un total de 3.174 incogibles, entre los 20 mejores de todos los tiempos, además es uno de esos pocos jugadores que se retiraron bateando por encima de.300 (.306), también está en el club de los que superaron los 500 vuelacercas, gracias a sus 511 bambinazos y no conforme con eso, empujó hasta 1.881 rayitas; todo esto en 10.365 apariciones al plato.

No obstante, no son solamente sus registros ofensivos los que hacen de Cabrera un jugador digno de Hall of Fame, sino que se encargó de ganar múltiples premios, tanto individuales como grupales que complementan su gloriosa trayectoria:

- Fue dos veces ganador del MVP (2012 Y 2013).

- Cuatro veces "Tigre del Año" (2008, 2010, 2012 y 2013).

- Jugados más sobresaliente de la Liga Americana (2012).

- Ganador de Serie Mundial en 2003 con los Marlins de Florida (actualmente de Miami).

- Dos veces Champion Jonronero (2008 y 2012).

- Cuatro veces Campeón Bate (2011,2012, 2013 y 2015).

- Ocho veces seleccionado al Juego de Estrellas (2010-2016 y 2022).

- Dos veces ganador del premio Hank Aaron.

Todos esos logros los obtuvo el criollo entre los Marlins y los Tigres de Detroit, sin embargo, su premio más grande a nivel personal fue la Triple Corona que cosechó en el 2012, debido a que quedó líder bate en esa zafra, con un promedio de .330, aunado a eso, fue líder en cuadrangulares con 44 y en carreras impulsadas motivado a sus 139 remolques, logrando una gesta que no ocurría desde 1967, cuando Carl Yastrzemski lo hizo.

¿Cuándo puede ser elegible Miguel Cabrera al Salón de la Fama?

Los números no deberían ser impedimento, para que el 'Muchacho de la Película' registre su nombre en el 'Templo de los Inmortales' y eso podría suceder en el 2029, debido a que el reglamento establece: "El jugador habrá dejado de ser un jugador activo en las Grandes Ligas al menos cinco (5) años calendario antes de la elección, pero puede estar relacionado con el beisbol", y Cabrera se retiró en la campaña 2023.

Todo parece indicar que es cuestión de tiempo, para que el venezolano sea incluido en Cooperstown, la otra pregunta sería si podrá convertirse en el segundo pelotero en ser seleccionado de manera unánime, para unirse al panameño Mariano Rivera, no obstante, sólo el tiempo y los periodistas votantes en ese momento lo dirán.