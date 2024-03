MLB: ¡No para de sorprender! Así fue el extrabase de Jackson Chourio (+Video)

Todos los aficionados venezolanos están muy pendientes del rendimiento que tengan los beisbolistas criollos en esta temporada 2024 de la Mayor League Baseball, para así apoyarlos y ayudarlos a que muestren su máximo nivel.

Ahora bien, uno de los peloteros debutantes para este curso, es el jardinero derecho Jackson Chourio, quien ya en la primera jornada del torneo, rompió varios récords como ser el pelotero más joven de Venezuela en debutar en Opening Day, por lo que, todas las miradas están dirigidas hacia el.

Desde que firmó con los Brewers de Milwaukee no para de sorprender, dejando muy buenas actuaciones y en juego ante New York Mets no fue la excepción, puesto que, en el segundo inning del encuentro el criollo de 20 años conectó su primer extrabase en las Grandes Ligas.

De este modo, anotó su imparable número cuatro de la temporada al que se le acumulan dos carreras impulsadas y una base robada con un promedio de bateo de .400 y un OPS de .955.