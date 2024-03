MLB: ¿Problemas para Bryce Harper? Phillies se queda sin su estrella

¿Phillies tenemos un problema? Es la pregunta que todos se hacen durante este momento en Philadelphia, ya que Bryce Harper no será de la partida para el último partido de la serie vs Bravos de Atlanta y están sonando las alarmas en la ciudad de la eterna fraternidad de las Grandes Ligas.

Según Rob Thomson manager de Phillies de Philadelphia, Bryce Harper tendría previsto tener el día libre para este encuentro. Por lo que no supondría ningún problema físico, al menos en teoría, aún no hay nada oficial; de hecho, se espera que sea titula en su próximo encuentro, aunque en un rol de bateador designado. La realidad es que Harper no tuvo mucho tiempo de juego en el Spring Training, pero en ningún momento se hablo de problemas para el pelotero de 31 años de edad.

Estos son los números que proyecta Bryce Harper durante 2024

La temporada 2023 de MLB fue bastante importante para Bryce Harper, pero al final del día no lograron superar la postemporada y llegar a la Serie Mundial. Con eso en mente la organización está trabajando para este 2024 y mantiene a Harper como su líder indiscutible, en esa línea ha estado con sus compañeros tratando de guiarlos de la mejor manera para lograr resultados positivos.

Estos son los números que proyecta Harper para 2024 según Baseball-Reference:

- 437 turnos, 78 anotadas, 126 hits, 30 dobles, 1 triple, 23 cuadrangulares, 71 impulsadas, 12 bases robadas, 69 boletos, 112 ponches, .288 promedio, .907 OPS.