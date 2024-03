MLB: ¡El primero de muchos! Jackson Chourio conectó hit e impulsó con Brewers (+Video)

Este viernes 29 de marzo fue un día histórico para el béisbol venezolano con el estreno en Grandes Ligas del zuliano Jackson Chourio, quien se puso el uniforme de Milwaukee Brewers para medirse en el juego inaugural de la temporada 2024 a New York Mets en el Citi Field.

Allí el venezolano de 20 años se convirtió en el primer pelotero nacido en 2004 en jugar en MLB. Salió como primer bate de Milwaukee y ocupó el jardín derecho.

Ya rápidamente causó impacto al obtener boleto en su turno inicial y acto seguido robarse una base. Pero fue en la parte alta del quinto capítulo cuando demostró su poder con el madero al dar un sencillo por la pradera derecha, siendo el primer hit de su naciente carrera en Grandes Ligas.

A su corta edad, Chourio se estableció como el tercer venezolano más joven con una base roba en MLB. Solo lo supera Remy Hermoso (19 años) y Andrés Eloy Blanco, 11 días más joven que el jardinero.

Pero ahí no se quedó su producción ofensiva, pues en el séptimo capítulo dio un rodado de out que forzó el out en segunda pero que permitió que Jake Bauers ponga el 3-1 parcial, que a la postre fue definitivo.

Chourio terminó de 3-1, con boleto recibido, remolcada y sencillo.