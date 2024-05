MLB: Mira las palabras de Luis García a solo días de su regreso a la acción (+Video)

Es alentador ver a Luis García, abridor venezolano de los Astros de Houston, cerca de regresar a la acción en este 2024 luego de un período de recuperación tras someterse a una cirugía Tommy John el año pasado debido a una lesión en el codo. Esta noticia llena de esperanza a todos los aficionados y seguidores del talentoso lanzador, quien demostró su calidad en las temporadas anteriores y que habló para Merdiano sobre su actualidad.

“Va muy bien gracias a Dios, todo va de acuerdo a lo programado ya va casi un año desde que me operaron y estamos muy cerca de regresar”, comentó García al periodista Ali Mendoza.

Un regreso esperado

Luis García es un lanzador con un gran potencial y habilidades excepcionales en el montículo. Su regreso a la rotación de los Astros será un impulso invaluable para el equipo, ya que aportará su talento, experiencia y liderazgo en cada apertura. La dedicación y el esfuerzo que ha mostrado durante su proceso de rehabilitación son ejemplares y reflejan su determinación por volver más fuerte que nunca.

“Sigo lanzando bullpen y cerca de lanzar live bp, voy día a día. Siempre he sido tranquilo en mi mentalidad, trato de no desesperarme. No fue esperado que empezáramos en la lista de lesionados, obviamente habían varios como yo que se sabia pero no esperamos personajes como Verlander, ni Urquidy que estaban salúdales pero estamos apoyándonos entre nosotros para volver”, continuó el criollo.

La noticia de la pronta vuelta de Luis García a la acción sin duda genera una gran expectativa entre los fanáticos de los Astros, quienes esperan verlo brillar nuevamente en el terreno de juego. Su retorno será un momento emotivo y significativo para él, su equipo y todos aquellos que lo han apoyado durante su proceso de recuperación.