MLB: Miguel Cabrera: “En Venezuela me retiré hace años”

A pocos días de hacerse oficial su retiro en las Grandes Ligas, Miguel Cabrera ofreció declaraciones antes del juego de este viernes de sus Tigres de Detroit en donde dejó en claro sus intenciones sobre jugar con los Tigres de Aragua en esta temporada.

El criollo se encuentra en los últimos compromisos de su maravillosa carrera y sabe que no será fácil dejar de jugar. “Siempre es difícil alejarse de lo que a uno le gusta hacer y bueno, ahora un nuevo rol y espero que todo salga bien”.

“Trato siempre de ver las cosas simples y de vivir mi vida a diario, estoy enfocado en el juego de hoy, y que lo que tenga que pasar que pase, que sea lo que Dios quiera”, expresó Cabrera sobre si espera el homenaje de su último compromiso el domingo.

Cabrera en sus declaraciones fue crítico con respecto a los encargados del premio Roberto Clemente, al cual ha sido nominado muchas veces en su carrera sin obtener el reconocimiento. “Ganar el premio Roberto Clemente no me quita el sueño, al parecer no toman en cuenta lo que se hace en Venezuela, lo he esperado mucho en mi carrera, pero ellos no le dan mucha importancia a lo que se hace en Venezuela”.

En Maracay existen rumores sobre la participación de “Miggy” con los Tigres de Aragua en algunos encuentros de despedida, algo que el aragüeño desmiente. “Ya me retiré hace años cuando fuimos campeones, ya es un ciclo cerrado, es muy difícil que yo vuelva a jugar en Venezuela”.

A pesar de ello, Cabrera siempre aconseja a los jóvenes jugar en Venezuela para su buen desarrollo como peloteros. “Siempre le recomiendo a peloteros jóvenes que traten de jugar en su país para que agarren experiencia, que agarren turnos que es lo más importante y a medida que no va agarrando turnos la experiencia va llegando poco a poco.