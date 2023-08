MLB: Luis Arráez responde cuál es su talento oculto (+Video)

Batea, fildea, sabe correr las bases, tiene carisma, es un fan enamorado de Venezuela... Sin dudas que Luis Arráez es de esos peloteros que con el pasar de los años quedan vigente en la memoria de los fanáticos del beisbol, más allá de su desenvolvimiento en los terrenos de juego. Y es que a día de hoy, se le podría considerar entre los cinco criollos más representativos en el mundo de los deportes.

Muchas veces nos limitamos a solo ver cómo la Regadera reparte hits día a día en las Grandes Ligas, pero eso es solo una parte de todo aquello que hay detrás de su talento. La cuenta de Twitter @MLBVenezuela publicó un video en el que Arráez responde a varias preguntas personales, dejando al final varias respuestas para enmarcar.

La primera se refirió en qué programa de televisión le gustaría ser invitado especial, a lo que respondió: "Meridiano. Me gustaría ir para Meridiano". Sin duda, una visita que será más que lujosa para el canal de los especialistas en deportes.

Respecto a su talento oculto, el criollo reconoció que también pudo destacarse en otra disciplina. "Jugaba fútbol. Me gustaba bastante antes. Creo que si no fuera por el beisbol, jugara fútbol".

Sangel, tal como le decía de apodo su hermana en su infancia debido a su segundo nombre, también mencionó tres características con la que sus padres lo describirían. "Me describirían como un buen hijo. Como un ejemplo para todos los niños cuyos padres hacen cada sacrificio para lograr las metas. Y también me describirían como una persona humilde".

Por su parte, cuando le preguntaron sobre qué artista o grupo musical le gustaría ir de fiesta, Arráez reconoció su gusto por la salsa. "Oscar D' León. Siempre lo he dicho que Oscar D' León, para que me transmita esa energía buena que solo él tiene".

Si bien no supo responder a qué celebridad cree que se parece, no titubeó en afirmar más adelante qué lugar de Venezuela recomienda visitar. "¡Los Roques! El año pasado conocí Los Roques con mi esposa, quedé encantado y me gustaría volver a ir. No soy una persona que le gusta pasear mucho, pero me encantó Los Roques".

Para finalizar, el pelotero de los Marlins de Miami confesó cuáles son esos sueños que le faltan por cumplir. "Ganar un Guante de Oro, si Dios me lo permite, y quedar campeón de la Serie Mundial".