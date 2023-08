MLB: Los Yankees de New York a un paso de empatar este récord de 1982

Los Yankees de New York es el equipo más emblemático de las Grandes Ligas y por esa razón está en boca de todos ahora mismo, hoy les toca enfrentar a los Nacionales de Washington en una serie de tres partidos, si no logran la victoria estarían empatando un récord negativo de l franquicia que no se veía desde 1982.

Los Yankees de New York tiene un racha negativa de 8 juegos sin ganar, hoy enfrentan a los Nacionales de Washington con a victoria en la mira, de lo contrario llegarían a 9 juegos consecutivos sin ganar y empatarían un récord negativo de la franquicia que no se veía desde 1982, cuando fue la primera de una larga sequía de 13 años sin jugar postemporada.

Hoy abre Carlos Rodón para lo Yankees de New York la serie de tres juegos contra los Nacionales de Washington; el lanzador del Bronx registra durante esta campaña: 6 aperturas, 1-4, 7.33 efectividad, 27.0 entradas, 25 ponches, 1.52 WHIP. Se va a enfrentar contra un equipo que viene inspirado y lleva el 4° mejor promedio de toda la temporada en la MLB con .260.

Por otra parte, los Yankees a nivel ofensivo están muy flojos, con 9 anotadas, 24 hits, 4 dobles, 5 cuadrangulares, 9 impulsadas, 47 ponches batean .186 siendo el equipo 29 de 30 en ese renglón, solo superado por el mal momento de los Rangers de Texas.