MLB: Los Phillies toman esta drástica decisión con Ricardo Pinto (+Detalles)

Los Phillies de Philadelphia es uno de los equipos que mejor rendimiento ha mostrado en este inicio de temporada en la Grandes Ligas, gracias al gran nivel de todos sus jugadores y al manejo del staff técnico comandado Rob Thomson.

Sin embargo, el equipo de la Liga Nacional no se conforma y quiere mantener el estado de forma hasta final de campaña, con el objetivo principal de clasificar a la Postemporada y ganar el campeonato 2024. Por ello, están constantemente realizando cambios en el roster para asegurar que la escuadra siga con la buena dinámica.

Uno de los últimos cambios que llevaron a cabo, es la designación del pelotero venezolano, Ricardo Pinto, para asignación. El experimentado lanzador regresó a la MLB tras cinco años de ausencia, luego de probarse en otros campeonatos como la Liga Mexicana, China o Ligas Menores.

No obstante, su increíble estado de forma en la Serie del Caribe con Tiburones de la Guaira, le dio la oportunidad de volver a la Mayor League Baseball, para vestir la camiseta de los Phillies. Desafortunadamente, parece que su nivel no convenció al combinado "The Fightins" y ahora puede ser escogido por cualquier equipo.

Ahora bien, en lo que va de curso el lanzador de 30 años ha disputado seis encuentros, entre los cuales permitió 19 imparables, 14 carreras anotadas y 2 cuadrangulares, además consiguió abanicar en 8 ocasiones con un promedio de 10.97. Por otro lado, la institución decidió reemplazarlo con el pitcher derecho, Taijuan Walker, quien estuvo en la lista de lesionados por 15 días.