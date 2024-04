MLB: ¡Ni Ohtani ni Acuña! Mookie Betts lidera todas las Grandes Ligas por estas razones (+Video)

Los números no suelen mentir, y si los revisamos con detenimiento, no cabe duda de que Mookie Betts es uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas en los últimos años. El polivalente jugador de los Dodgers de Los Ángeles ha sido una garantía tanto con el madero como con el guante, pese a que en muchas ocasiones no se le da el valor que probablemente merece.

Y aunque no siempre se valora el fantástico talento que tiene Mookie Betts, es totalmente imposible pasar por alto el gran inicio que ha tenido en la temporada 2024, que lo lleva a ser tal vez el mejor jugador de las Grandes Ligas en estos momentos.

Hablar sobre el mejor jugador de MLB sin duda es un debate interesante, que traerá a la mesa nombres de la talla de Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani, sin embargo, el dominio de Betts en estos primeros compases de la campaña llega a un nivel tan tremendamente alto que parece innegable que actualmente es quien ocupa el primer lugar de cualquier lista.

Mookie Betts lidera todo

Por si no queda claro que tan buena está siendo la campaña del hoy campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, los números reflejan que actualmente lidera las Grandes Ligas en:

Promedio al bate (.391)

Porcentaje de embasado (.489)

OPS (1.150)

OPS+ (219)

Carreras anotadas (29)

Hits (45)

fWAR (2.7)

WAR ofensivo (2.6)

Carreras creadas (41)

Además, Betts también lidera las Grandes Ligas en otras estadísticas avanzadas que forman parte importante de los análisis sabermétricos y sin duda alguna su temporada no pasa por debajo de la mesa para nadie.

Si la temporada terminara hoy, Mookie sería el firme candidato a ser el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, pese a que su compañero Shohei Ohtani también luce demoledor en el plato, lo que habla muy bien de lo que está haciendo Betts en el inicio de 2024.