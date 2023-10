MLB: ¡Héroes anónimos! Conozca a este ganador de 5 anillos de la Serie Mundial

En el ámbito de Grandes Ligas las personas que tienen la mayoría de los anillos de Serie Mundial, en mayor porcentaje son miembros del Salón de la Fama.

Yogi Berra tiene 10, Joe DiMaggio 9. Phil Rizzuto, Lou Gehrig y Mickey Mantle 7. Eddie Collins 6. Derek Jeter, Reggie Jackson, Herb Pennock y Russell Nua 5 cada uno. Sandy Koufax 4. David Ortiz 3.

Espera, ¿Russell qué?

"Ohh no, no hablo de lo que he hecho", dijo Russell Nua masajista de las Mayores, en declaraciones tomadas del portal mlb.com. Su carrera en esas funciones para jugadores comenzó a principios de los 90.

El nativo de Hawai tenía una consulta privada cerca de los entrenamientos de primavera en Palm Springs, Arizona, cuando un cliente (amigo de Willie Wilson) pensó que el dos veces All-Star podría beneficiarse de algunos de los tratamientos de Nua. Wilson acababa de fichar con Oakland después de pasar 15 temporadas en Kansas City, donde el césped del Royals Stadium, anteriormente artificial había hecho mella en sus rodillas.

"Trabajé con él y le gustó, y quería que viniera a Oakland para la temporada", dijo Nua. "Quería ser flexible y quitarse toda la tensión de su cuerpo por haber jugado en Kansas City".

Willie Wilson | Foto: Getty Images

Nua trabajó con Wilson por 5 años y luego, a través de Wilson, se convirtió en el masajista personal del lanzador Mike Morgan, con este permaneció durante 11 años. Todo ello en una época en la que los equipos no contaban realmente con personas oficiales en ese puesto y Nua fue uno de los primeros de su clase.

"Ambos me llevaron por todo el beisbol", dice Nua. "Cuando iba a esos estadios, estaba en un almacén o en un vestíbulo. Allí trabajaba con ellos. También trabajaba con sus familias y sus hijos".

El camino de Nua hacia el título de Grandes Ligas comenzó cuando Morgan fichó por los D-Backs en enero de 2000. El entonces relevista le contó a su masajista de una premonición que tuvo en los primeros días de 2001: “'Oye hermano, mira hacia allá, ¿qué ves?'". recordó Nua. "Le dije: 'Curt Schilling y Randy Johnson'. Me dice: 'No, no, no, son Schill-Man y la Unidad. Voy a hacer que te ocupes de ellos y vamos a ir a las Series Mundiales. ¿Qué te parece?"

Así que Nua utilizó sus técnicas y prácticas con los dos lanzadores, visitando sus casas para las sesiones previas y posteriores a los partidos. Su estilo no ha cambiado a lo largo de sus décadas de carrera, abordando el desgaste mental del juego quizás incluso más que el físico.

"Hay mucha presión en la cabeza", dijo Nua. "Tienes que ser capaz de relajarles y resetearles. Sus pensamientos llegan con facilidad y están presionados. Intentas liberar toda esa tensión acumulada. En el beisbol, hay toda esta información y esto y lo otro. Así es como yo lo veía. Si pudiera liberar la tensión en su cabeza, sería mucho más fácil para ellos lanzar".

Johnson tuvo uno de sus mejores años en 2001, ganando el Premio Cy Young de la Liga Nacional con un récord de 21-6, ERA de 2.49 y 372 ponches. Schilling lideró la MLB con 22 victorias y efectividad de 2.98, además, tal como Morgan había predicho, Arizona fue campeón ese año con los dos lanzadores estrellas compartiendo los honores de MVP de la Serie Mundial.

Todos los miembros del equipo recibieron anillos de campeón, incluido Nua, que hasta 2003 trabajó para las serpientes del desierto, junto a Schilling pasó a los Medias Rojas de Boston. Ah, el ahora conocido masajista trabajó con todos: Jason Varitek, Dustin Pedroia, David Ortiz, Tim Wakefield, Keith Foulke y Manny Ramírez cuando este e lo permitía.

"Manny es un tipo diferente de estrés porque es muy compulsivo", dijo Nua. "Puedes estar dándole un masaje y, de repente, se levanta de un salto y dice: 'Tengo que ir a batear, hasta luego'".

Pero respecto a Varitek para el masajista era el más importante de cuidar: "Era el capitán. Cuando el capitán está bien, todo está bien" estimó.

En cuanto a Dave Roberts, en 2004, este le indicó una vez tener los isquiotibiales un poco tensos. Le dije: 'Vale, vamos a aflojarlos'", recuerda Nua. "respondió: '¿Podemos? Le dije: 'Sí, aflojémoslos'. Si necesitas correr rápido, en un momento determinado, sucederá''. Finalmente, ese momento llegó. Y Roberts estaba listo.

Tras el título de Boston ese año los jugadores alabaron las habilidades de Nua. Su habilidad para escuchar, sus aceites curativos procedentes de China e incluso el dolor que a veces causaba durante los tratamientos parecían ayudar a los patirrojos a superar el estrés y la rutina de su histórica carrera.

El planteamiento de Nua es sencillo: "Escucho lo que me dicen, y eso me da la idea de cómo ayudarles".

Más éxitos llegaron para el masajista siendo parte del Boston también monarca en 2007, 2013 y 2018, y a medida que acumulaba sus joyas de las Series Mundiales, ayudando a los equipos, el mundo del béisbol/masaje se ampliaba.

Casi todas las organizaciones han contratado a un masajista oficial del equipo, ahora son figuras cruciales para que los jugadores superen la rigurosa temporada de 162 partidos. Ya no atienden a los lanzadores en armarios o cuartos auxiliares; están donde los chicos pueden encontrarlos.

"Estamos en la sala de entrenamiento; estamos más centralizados", dijo Nua. "Es de fácil acceso".

Los 5 anillos de Nua, de 73 años, destacan en su currículum: En algunos círculos se le conoce como El Señor de los Anillos. Aun así, él, que no piensa bajar el ritmo y adora los viajes y la rutina diaria de sus obligaciones en el estadio, se mantiene increíblemente humilde acerca de sus logros.

No habla mucho de su equipo. Guarda sus anillos en casa, en una caja de seguridad. Puede que se lleve uno a la carretera sólo para recordarse a sí mismo que éste es siempre "el objetivo".

"Nunca se me pasó por la cabeza [tener cinco anillos de las Series Mundiales]", dice Nua. "Pero si quieres ganar en cualquier cosa, tienes que ser dedicado, y luego ese es el resultado final".

Foto: Tomada de Desert Sun