MLB: ¿Francisco Álvarez tiene a la vista su futuro asegurado con Mets? (+Video)

Para nadie es un secreto como se ha estado moviendo el mercado en los últimos años, algo que se refleja en las prematuras extensiones de contratos que han ejecutado las organizaciones con las estrellas más jóvenes. En este caso, parece que, según fuentes cercanas a los Mets de Nueva York, le tocaría el turno al receptor venezolano, Francisco Álvarez.

El pelotero de 21 años es una de las figuras que más resaltó en el roster de 2023, gracias a su talento y destreza tanto en la parte ofensiva como defensiva. Con lo que ha empezado comenzar a cumplir con las altas expectativas por parte de sus fanáticos, técnicos y expertos, quienes esperan lo mejor al ser de los prospectos más importantes en años anteriores.

Por lo tanto, desde el comienzo de los entrenamientos previos a los Spring Training se mantienen rumores sobre el deseo de los directivos neoyorquinos de tener al criollo como uno de los más importantes dentro del proyecto a largo plazo.

Sin embargo, en estos momentos no parece que sea lo más viable para la institución por la simple razón de que tienen una de las nóminas más altas dentro de este deporte, por lo que no según el periodista del New York Post Sports, Jon Heyman, no sería muy lógico ofrecer un monto tan alto de dinero.

Por su parte, en la ofensiva en 2023 cuenta con 290 turnos al bate, 51 carreras anotadas, 80 imparables, 12 dobles, 25 cuadrangulares, 63 carreras remolcadas, dos bases robadas, 34 boletos, 110 ponches y promedio de .209