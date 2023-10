MLB: Esto dijo Ketel Marte tras la victoria de Arizona ante los Filadelfia

El jardinero dominicano de los D-Backs de Arizona, Ketel Marte, se perfila como la bujía ofensiva del conjunto de la serpiente. Los venenosos le ha costado producir durante la postemporada, solo han remolcado cinco carreras en toda la serie ante los Fillis de Filadelfia.

Luego de finalizar el tercer encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde Marte se convirtió en héroe tras conectar el sencillo impulsor para la carrera de la victoria, el Jardinero no dudó en manifestar su felicidad.

“Estoy contento de que ganar el primero en casa, perdimos dos en Filadelfia (…) Nosotros estamos aquí, haciendo lo mejor”, expresó. “Esto es para largo”, dijo, luego de que los D-backs acortaran la diferencia con el conjunto “Cuaquero”.

Ahora la serie entre ambas organizaciones la dominan los Filis con récord de dos victorias y un solo revés.

En relación al lanzamiento sobre el que terminó haciendo contacto, Marte expresó que solo pensaba en conectar la recta, pero que también estaba preparado para cualquier otro tipo de lanzamiento.

Asimismo, el jardinero aseguró que “nunca pasó por su mente” conectar un imparable para definir un encuentro en una serie de postemporada.

“Eso tenía que llegar (…) Yo siempre salgo a competir y a divertirme, por eso es que las cosas me están saliendo bien”, expresó. “Yo me he enfrentado a él (Craig Kimbrel) en varias ocasiones, pero yo estaba con mentalidad de ganar, le di un picheo y al otro estaba ready”.

De acuerdo con el periodista Bob Nightengale, Marte ha conectado seis hit en 13 turnos al bate para .462 promedio. Mientras que el resto del equipo continúa con la pólvora mojada, ya que solo ligan para .083 de average.