MLB: Este sería el nuevo equipo de José Rondón luego de salir de los Mets (+Video)

"Al mal tiempo, buena cara", dice un popular refrán internacional, que debe ser vital para el pelotero criollo José Rondón en estos momentos. El destacado jugador de los Leones del Caracas recibió este lunes la mala noticia de que fue dejado en libertad por los Mets de Nueva York, equipo con el que se había comprometido en el mes de enero para regresar al sistema de MLB.

Este iba a ser sin duda un regreso bastante anticipado para el jugador, quien fue suspendido por 80 juegos en el año 2022 por dar positivo a una sustancia prohibida llamada "Boldedone". Luego de pasar par de años fuera del sistema, MLB consideró que ya la sanción había sido cumplida, por lo que los Mets decidieron darle una oportunidad para mostrarse en el Spring Training.

Lastimosamente, el criollo no pudo completar a tiempo sus trámites de visado, por lo que no pudo reportarse nunca con los neoyorquinos, quienes finalmente han decidido enviar al utility criollo de nuevo a la agencia libre. Eso sí, pretendientes en otras ligas no le van a faltar, y de hecho, parece que tiene una posibilidad muy real de firmar con un nuevo equipo.

Según reporta el portal mexicano "Beisbolpuro", el venezolano tendría posibilidades de uniformarse con los Guerreros de Oaxaca, de la Liga Mexicana de Beisbol, campeonato en el que ya participó durante el pasado verano, cuando vistió los colores de los Toros de Tijuana.

En 2023, Rondón tuvo un año más que aceptable con Tijuana, al batear para promedio de .286 con 11 cuadrangulares, 41 rayitas impulsadas y 41 anotadas, todo en un período de 72 encuentros en el circuito veraniego de México, que podría abrirle las puertas nuevamente luego del intento fallido de regresar a Grandes Ligas.