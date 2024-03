MLB: ¿Estará listo Ronald Acuña Jr. para el Opening Day con los Bravos de Atlanta? (+Video)

No hay nada mejor para arrancar la semana que con una gran noticia. Y es que según las útimas informaciones desde Estados Unidos, Ronald Acuña Jr. está más que ansioso por regresar a la acción con los Bravos de Atlanta. No obstante, primero deberá tomar las cosas con calma.

El de La Sabana salió de su última consulta con el Dr. Neal ElAttrache con los ánimos por el cielo, ya que será cuestión de pocos días para que esté de regreso con el equipo. De hecho, se tiene previsto que incremente gradualmente sus actividades de beisbol durante las próximas dos semanas.

De acuerdo con información del propio doctor, las molestias en la rodilla del venezolano fueron producto de una irritación alrededor del menisco. Al no tratarse de una situación tan grave, Acuña Jr. ha mantenido su buen humor desde que salió de la consulta.

"Me siento súper bien. Siento que no pasó nada. Siento que puedo jugar hoy. Puedo jugar todos los días, pero tengo un jefe. Cuando me digan que puedo jugar, jugaré", confesó el MVP de la Liga Nacional a los medios de prensa.

Opening Day a la vista para Ronald Acuña Jr.

La incógnita se mantiene sobre cuándo podrá retornar a los campos de beisbol. Sin embargo, para Ronald Acuña Jr. y toda la organización de los Bravos de Atlanta el objetivo es clarísimo: estar presente en el Opening Day de las Grandes Ligas.

Además del criollo, el manager Brian Snitker es el principal interesado de que su jugador estrella esté de regreso al lineup. Pero antes de que eso ocurra, George Poulis, jefe de trainers del equipo, tendrá que dar luz verde para su reintegro.

"Cuando Poulis me diga que puede jugar, lo pondré en un juego", afirmó Brian Snitker. Vale agregar que el Día Inaugural es dentro de tres semanas, por lo que el equipo tiene bastante tiempo para no apresurar el proceso de rehabilitación.