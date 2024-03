MLB: ¿Podrá Ronald Acuña Jr. superar sus números este 2024 y ganar otro MVP? (+Declaraciones)

Cuando hablamos de super estrellas de las Grandes Ligas, el nombre de Ronald Acuña Jr. debe estar sí o sí entre los tres primeros de la lista. Luego de una temporada de ensueño con los Bravos de Atlanta, su mentalidad y actitud ganadora no han cambiado para nada, y eso da a entender la calidad de beisbolista que proyecta ser.

El mes de marzo trae consigo el inicio de la zafra 2024 de las Mayores, pero mientras llega el esperado Opening Day, todos los equipos y peloteros están concentrados en el Spring Training. Allí, el de La Sabana conversó con Cliff Floyd de MLB Network sobre varios aspectos de su día a día y lo que depara su futuro.

"Me encanta el beisbol, es mi pasión. Cuando voy al estadio disfruto de cada partido. Y eso es lo que hago siempre, jugar a la pelota y divertirme allá sobre el terreno de juego", comentó el venezolano.

Apartando por un momento el tema deportivo, Acuña Jr. es una persona que sabe mucho de estilo. Si bien las cadenas siempre resaltan en su indumentaria, lo más llamativo de todo eso pasa por el color que siempre luce en sus zapatos, guante y bate.

"Me gusta esa combinación de colores de amarillo y rojo. Cada vez que juego siempre luzco algo amarillo en mí porque me queda genial. Siempre sé cuándo algo me luce muy bien, y cuando pasa lo contrario no hay problemas", respondió.

Por otra parte, en el 2023 dejó un récord personal de bases robadas con 73, lo que también le permitió fundar su propio club 40/70. Ante esto, Floyd le preguntó si para este año esa cifra podría aumentar a unas 80 u 85.

"No lo sé, son demasiadas bases por robar. Pero es posible, ¿por qué no? Yo solo quiero mantenerme saludable para hacer algo especial esta temporada", aseguró el de La Sabana.

De hecho, esos números que registró el año pasado le permitieron consagrarse como el MVP de la Liga Nacional de manera unánime. Y es que si de ambiciones hablamos, Acuña Jr. está decidido a repetir sus actuaciones para ganar otro premio de manera seguida.

"¿Que si deseo ganar el premio MVP nuevamente? Por supuesto. Es una sensación que tengo este año y que también tuve la temporada pasada. Solo deseo mantenerme bien físicamente", afirmó.

Por último, el Abusador reflexionó sobre cómo ha alcanzado el éxito con los Bravos de Atlanta: "Todo es cuestión de divertirse, jugar bien y no cambiar. Solo hay que jugar duro sin importar nada. Yo adoro a este equipo, no quiero ir a ningún otro lugar sino estar acá de por vida".