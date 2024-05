MLB: ¡En confianza! Luis Matos sigue enfocado en afianzarse con San Francisco (+Declaraciones)

Ante la lesión de Jung Hoo Lee a principios de este mes, los Gigantes de San Francisco acudieron a Luis Matos sin dudarlo para defender los jardines, una apuesta que les ha dado grandes resultados. Y es que no solo se trata de garantizar seguridad a la defensiva, sino también producción ofensiva cada vez que toma un turno al bate.

El oriundo de Valera viene de protagonizar una semana fantástica (del 13 al 19 de mayo), al punto de ser reconocido justamente como el Jugador de la Semana en la Liga Nacional. Esto se debió a sus 16 carreras impulsadas, 10 imparables y dos jonrones en seis compromisos.

Mantiene el ritmo con los Gigantes

Pero eso es cosa del pasado. Ahora, la misión del venezolano es mantener ese buen nivel para que el equipo siga concretando buenos resultados. Y es que a día de hoy cuentan con una racha de cuatro victorias al hilo, y ocho en sus últimas 10 presentaciones.

En esta semana que casi culmina, Luis Matos se ha embasado en cuatro de sus cinco juegos, aportando además con cinco indiscutibles, tres carreras anotadas y dos remolcadas.

"He estado enfocado igual. Trabajando en las rutas, en las salidas, en los primeros pasos, que son muy importantes. Tratando de estar enfocado en todos los pitcheos. Pienso que el tener la confianza ahí y el trabajo que he hecho durante las prácticas y antes de los juegos, todas esas cosas me han ayudado mucho a mejorar ese aspecto", explicó el criollo en una entrevista para MLB.com.

Y es que no hay duda que la fe que el equipo ha depositado en él también le ha permitido seguir trabajado sin presiones, especialmente mientras se sigue acoplando a la amplia pradera central del Oracle Park y la posición en general.

"La meta principal es ganar juegos. La meta mía en realidad es tratar de hacer mi esfuerzo y poner un granito de arena todos los días para ayudar al equipo en todos los juegos", finalizó.