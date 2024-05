MLB: Francisco Álvarez está cada vez más cerca de regresar con los Mets (+Declaraciones)

Entre tantas turbulencias hay muy buenas noticias en Nueva York, específicamente en el Condado de Queens. Y es que Francisco Álvarez está progresando en su recuperación tras un desgarre en un ligamento de su pulgar hace un poco más de un mes, algo que lo convirtió en una baja sensible para los Mets desde entonces.

En la mañana de este sábado, el oriundo de Guatire tuvo su primera práctica de bateo luego de varias semanas sin nada de actividad, demostrando así que no tuvo inconvenientes para hacer swings. Aunque todavía lleva una tablilla en su dedo, se le vio bastante cómodo a la hora de conectar varias pelotas.

" Me siento muy bien, como un jugador de beisbol. No sé si serán unas semanas más o unos días. Si sigo sintiéndome bien y no tengo ninguna molestia en el pulgar, tal vez un par de semanas", apuntó el venezolano a los medios de prensa luego de culminar su sesión.

Todo a su tiempo

Hasta los momentos se desconocen cuáles serán los próximos pasos de los Mets de Nueva York con Francisco Álvarez. De hecho, antes de comenzar una asignación de rehabilitación, el criollo aún tiene que batear contra la máquina de velocidad, realizar sesiones de bullpen y practicar el bateo en vivo ante un lanzador.

Vale recordar que sufrió la lesión el pasado 19 de abril cuando tropezó al redondear la primera base después de llegar a salvo por un error. Tras perder el equilibrio extendió la mano izquierda en un intento por amortiguar la caída, pero dicha acción hizo que su pulgar se doblara hacia atrás en un ángulo extremo.

Desde entonces, Francisco Álvarez ha seguido los consejos de muchas personas a su alrededor, incluso las de su compatriota Salvador Pérez. Y es que el receptor de los Reales de Kansas City sufrió una lesión similar en el 2022.

"Me dijo que me tomara mi tiempo y que podría jugar con la tablilla. Me siento mejor con eso", confesó el guatireño.