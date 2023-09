MLB: Dominicano Noelvi Marte sigue rindiendo a la ofensiva a pesar de jugar con esta lesión en su nariz

El prospecto dominicano Noelvi Marte fue llamado el pasado 19 de agosto por parte de los Rojos de Cincinnati para realizar su debut en la Gran Carpa. Desafortunadamente, el joven de 21 años sufrió una fractura en su nariz, luego de una jugada fortuita en la cual recibió un pelotazo por parte de su compañero Elly De La Cruz, en un lance de calentamiento.

Luego de recibir aquel golpe, Marte se perdió tres encuentros, sin embargo, eso no ha detenido su poder ofensivo y desde entonces lleva una seguidilla de 11 juegos dando de hit y 17 partidos alcanzando al menos una base.

"He estado jugando muy bien. Realmente no he estado pensando en mi nariz", dijo Marte a través de un traductor el pasado viernes. "Al principio, estaba pensando si la pelota me iba a golpear. Simplemente perdí eso y dejé de pensar en ello. Los resultados han estado ahí. Si la pelota viene hacia mí o no, sé que no me va a golpear".

En 19 juegos en septiembre, Marte está bateando .368 con un OPS de .868, un jonrón y ocho carreras impulsadas.

Marte, de 21 años, ya no tiene los "ojos de mapache" de la lesión, ni ningún miedo. Optó por no usar una máscara protectora mientras jugaba para protegerse contra el contacto con una pelota o la colisión con otro jugador.

"Me duele cuando lo toco. Pero cada vez que estoy ahí fuera, no me molesta en absoluto", dijo. "¿Por qué debería usar protección si puedo defenderme con mis manos? Por eso decidí no usarlo".