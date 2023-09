MLB: Los Rojos de Cincinnati sufren más bajas tras agravarse "la crisis" por los casos de Covid-19

El lanzador que los Rojos de Cincinnati tenían programado para que lanzara en esta fecha del domingo no podrá subir a la lomita después de dar positivo a una prueba del Covid-19 que confirma la preocupante propagación del virus en el cuerpo de lanzadores del equipo de la Liga Nacional.

Brandon Williamson es el último jugador de los Rojos en dar positivo a causa del molesto virus que provocó una pandemia en todo el mundo. El lanzador izquierdo de 25 años se perderá la apertura y fuerza a Cincinnati a buscar una solución del tema ahora para el juego contra los cachorros de Chicago.

El joven serpentinero se une a otros lanzadores de su equipo que también fueron colocados en la lista de lesionados tras contraer Covid-19; tal como son los casos de Hunter Greene, Fernando Cruz y Ben Lively. Mientras los Rojos no puedan controlar los contagios más jugadores se Irán perdiendo jornadas en los próximos partidos.

David Bell manager del equipo se tomó el caso con toda la seriedad posible, el estratega comunicó que: "Estamos tomando precauciones, seguro. No estamos dando acceso a la casa club. Le hemos dicho a quien no sea absolutamente necesario que no se presente”.