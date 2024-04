MLB: ¡Contratado! Pablo Sandoval consigue nuevo equipo en Estados Unidos (+Video)

El experimentado pelotero Pablo Sandoval quiere seguir demostrando que tiene nivel para jugar al beisbol profesional. Por esa razón, ha conseguido firmar con una nueva organización en los Estados Unidos, luego de haber sido dejado en libertad por los Gigantes de San Francisco.

"El Panda" hace algunas semanas fue invitado por el conjunto de La Bahía al Spring Training del 2024. Fue parte de los entrenamientos del equipo y buscaba hacerse con un espacio en el roster definitivo para el Opening Day de las Grandes Ligas. Sin embargo, eso no pudo ser posible, pues su rendimiento no fue el esperado.

Durante la tarde de este sábado, 6 de abril, los Ferryhawks de Staten Island anunciaron la contratación del antesalista venezolano.

"El 2 veces All-Star, 3 veces campeón de la Serie Mundial y MVP de la Serie Mundial de 2012 es un bateador de .280 con 153 jonrones y 639 carreras impulsadas", así lo recibieron en su nueva novena. "Prepárate para PANDA-MONIUM en Hawk City", escribieron.

La mencionada organización hace vida en la División Norte de la Liga Atlántica de Béisbol Profesional, un certamen asociado a la Gran Carpa. De alguna manera, Pablo Sandoval sigue ligado al beisbol organizado de Estados Unidos. En esa escuadra coincidirá con algunos venezolanos como: Luis Castro (IF), Wilkerman García (IF) y Óscar Hernández (C).

En su paso por el beisbol de Las Mayores, dejó registro de .278 en promedio ofensivo, 1.279 hits, 153 cuadrangulares, 639 carreras impulsadas, 548 anotadas, 357 boletos negociados y 757 ponches sufridos en 4.609 visitas al cajón de los bateadores.