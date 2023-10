MLB: Así fue la crítica de Alex Cora sobre la temporada de los RedSox

El actual manager de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora, hablo de su futuro y la temporada del equipo, la cual culminó el pasado domingo.

Seguro de sí mismo y con mucha tranquilidad, Cora manifestó estar completamente enfocado en su trabajo como dirigente, ante los supuestos rumores que lo colocan como el próximo mandamás de la nación Red Sox. ‘’No estoy listo y se lo dejé saber a la organización’', respondió.

El pasado 15 de septiembre, la organización relevó de sus funciones como presidente de operaciones de beisbol a Chaim Bloom.

“Tuve una reunión muy honesta con ellos (con los ejecutivos de los Red Sox), donde no me consideraba listo para asumir ese rol y que no quería formar parte de los candidatos que serían parte del proceso para elegir al nuevo gerente general en este momento”, reveló el dirigente de 47 años.

En relación con la ya fenecida campaña, el dirigente patirojo fue bastante crítico con el desempeño individual y colectivo del equipo, al tiempo que anunció que se iniciará una evaluación profunda que abarcará todos los sectores de la organización: desde ligas menores hasta departamentos que inciden directamente en la evaluación de peloteros.

“Es bueno sentir el apoyo, pero al mismo tiempo, hemos terminado en última posición (en la División Este de la Liga Americana) los últimos dos años. Yo tengo que hacer un mejor trabajo y tengo que mejorar (…) Tengo que ser realista, siento que no he hecho mi trabajo en los últimos dos años. Tengo que mejorar en muchos aspectos y es algo en lo que trabajaré durante la temporada baja’’, expresó.