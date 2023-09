MLB: Así asume Eduardo Rodríguez su próxima salida contra los Dodgers (+Declaraciones)

Eduardo Rodríguez lleva tiempo suficiente en Grandes Ligas como para olfatear un argumento mucho antes de que se lo presenten. Así que cuando un par de periodistas se acercaron a él antes del partido de este sábado en el Angel Stadium, ya conocía el tema. "Quieren hablar de Los Ángeles, ¿verdad?", dijo.

Resulta algo curioso que su próxima salida será el lunes o el martes contra los Dodgers en el Dodger Stadium. Como se recordará, en la pasada fecha límite de cambios el zurdo rechazó ser cambiado a los Dodgers tras apelar a una cláusula en su contrato. La recepción que tendrá se vislumbra interesante.

"¿Por qué?” dijo E-Rod.

Por lo ocurrido en la fecha límite

"No es gran cosa", añadió.

Él no es ajeno a lanzar en ambientes hostiles. Lo hizo en el Yankee Stadium para los Medias Rojas, en momentos cruciales en la Serie Mundial 2018 también con Boston en el Dodger Stadium. En ese sentido, no será nada nuevo.

"He lanzado en juegos difíciles como ese donde tuve a todo el estadio animando en mi contra", dijo. "Me pasó allí en la Serie Mundial. No es para tanto. Sé lo que se siente y no va a suponer ninguna diferencia", estimó.

La diferencia esta vez, sin embargo, es que será recibido más como un villano que como un simple oponente. A pesar de que dijo en repetidas ocasiones que su decisión de quedarse con los Tigres no tenía nada que ver con la ciudad de Los Ángeles ni con la franquicia de los Dodgers; fue una decisión familiar y de negocios.

Eso no significa que la Dodger Nation lo vea de esa manera.

"No creo que Eduardo lo vea de manera diferente, para ser honesto", dijo su manager AJ Hinch. "Pero creo que la gente a su alrededor lo hará, sólo por la conversación que se tuvo en la fecha límite. Se le dará la oportunidad de obtener algunas opiniones lanzadas a él de varias partes del estadio".

En otras palabras, va a ser abucheado con fervor.

"Es algo que aprendí en Boston y lanzando en esos escenarios, especialmente en la Serie Mundial", dijo el criollo. "Realmente tienes que alejar todo ese ruido y salir a disfrutar tu juego. Tienes que mantener el ruido tan bajo como puedas, eso te va a ayudar más”, estimó.

"Y la única forma de hacerlo es sacar outs y salir de esas situaciones difíciles del partido" adicionó.

Rodríguez está listo para una de esas gemas que estaba produciendo cada cinco días a principios de esta temporada. Luchó contra su control en sus dos últimas salidas, permitiendo 7 carreras con 9 bases por bolas y 9 ponches en 11.2 entradas.

Si hay alguna motivación extra, es por eso. No el drama de la fecha límite.

"Es sólo otro equipo, ya sabes. Para mí, sólo voy a salir y lanzar contra los Dodgers como siempre lo he hecho. No va a ser un gran problema. Será otro partido en el que intentaré ganar. Saldré a hacer mi trabajo”, espetó.

"Así lo veo yo y así lo verán ellos también. Ellos quieren ganar y yo quiero ganar. Para mí, cualquier equipo que lleve otro uniforme es mi enemigo. No es un gran problema lo que pasó en la fecha límite. Es sólo otro equipo al que intentaré vencer", concluyó.

Fuente: The Detroit News