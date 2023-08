MLB: Alex Cora sobre Eduardo Rodríguez: "Estoy orgulloso de la decisión que tomó"

Desde este viernes y hasta el próximo domingo, las Medias Rojas de Boston recibirán en el Fenway Park a los Tigres de Detroit, en lo que sin duda será una serie intensa por tratar de no seguir perdiendo terreno en la pelea por el Comodín de la Liga Americana.

Durante la previa del encuentro, el manager de las Medias Rojas, Alex Cora, atendió a los medios de prensa para responder distintas interrogantes sobre el presente del equipo. Sin embargo, también tuvo unos minutos para hablar sobre Eduardo Rodríguez, uno de los lanzadores que tuvo durante la Serie Mundial 2018.

Como muchos recordarán, E-Rod estuvo envuelto en una polémica por su negativa de ir a los Dodgers de Los Ángeles en el último día de la fecha de canjes en las Mayores. Y es que en caso de haber aceptado, no solo se hubiese unido a un fuerte contendiente a llegar a las finales, sino que también se hubiese reunido con varios de sus excompañeros de Boston.

Ante tal decisión, y tras los cientos de comentarios que surgieron posteriormente, Alex Cora aprovechó la oportunidad para defender a Rodríguez de una manera educada y firme."Estoy muy orgulloso de él, muy orgulloso de su decisión de la semana pasada. Esto es solo un juego, colocas todo en perspectiva", dijo.

Según contó en su momento el lanzador venezolano, el motivo de no aceptar el canje a Los Ángeles se basó principalmente en su familia. "Tomas decisiones en función de tu familia. Está de vuelta en casa y las cosas van bien con la familia, y estoy muy orgulloso de que haya tomado esa decisión, independientemente de lo que digan por ahí. La gente se burla de él porque no fue a Los Ángeles, pero ya tiene un anillo de Serie Mundial, no necesita otro", afirmó Cora.

Asimismo, el manager también señaló lo crucial que fue Rodríguez durante la Serie Mundial 2018. "Llegó como relevista en el Juego 3, y luego nadie pensó que iba a ser muy, muy bueno en el Juego 4 (...) Estuvo sobresaliente. Creo que hubo muchos jugadores que nos ayudaron a ganar la Serie Mundial, pero esa salida nos puso en la cima", finalizó.