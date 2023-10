MLB: ¡Admirable! Esta es la historia de amor a la paternidad de Ronald Acuña Jr. y su temporada MVP

Una noche de septiembre de 2020, Ronald Acuña Jr. estaba en un hospital de Nueva York con su novia, María Laborde, mientras esperaban el nacimiento de su primer hijo. El sabanero intentaba mantenerse despierto; era la una de la madrugada, luego las dos, las 3, las 4 y 5 a.m.

Los Bravos de Atlanta tenían un partido diurno más tarde, y su jardinero acabó durmiéndose. Unos 10 minutos después de cerrar los ojos, nació su hijo, también llamado Ronald.

"Cuando nació el primero, cambió mi vida por completo", dijo la superestrella a través de su intérprete Franco García. "Fue una sensación completamente, totalmente nueva, el mero hecho de ser padre y verlo por primera vez".

En el terreno de juego es el jugador franquicia de Atlanta e imagen del beisbol venezolano. Fue una de las principales razones por las que los tomahawks fueron el mejor equipo en la temporada regular. Es probable gane el premio Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la Liga Nacional por su temporada récord.

Sus hijos le dan una inmensa alegría. Sonríe mucho cuando habla de ellos, se le iluminan los ojos. Ronald tiene ahora 3 años, Jamal 1 año y por mucho que Acuña ame el beisbol está claro que la paternidad es igual de importante.

"Es algo increíble", dice. "Para mí, mis hijos lo son todo. Esos niños lo son todo".

'Creo que también me da una sensación de alegría'

Ronald y María se conocieron en Venezuela en febrero de 2019. Pasaban mucho tiempo hablando entre ellos, con frecuencia tenían videochats; más tarde ese año, María viajó a Atlanta para ver a Ronald jugar en la postemporada.

Este enero se comprometieron. El 31 de agosto pasado se casaron. La fecha es fácil de recordar: horas después de la ceremonia privada de su boda, se convirtió en el primer jugador de la historia de la MLB en batear al menos 30 jonrones y robar al menos 60 bases en la misma temporada.

Sobre sus vástagos "los dos son súper parecidos", dice.

El primogénito lleva su nombre. ¿Y Jamal? Acuña es un gran admirador de Jamal Crawford, y le encantaba verlo jugar con los Hawks, Clippers y otros equipos de la NBA. Así que llamó Jamal a su segundo retoño cuyo segundo nombre es "Mitchell", por Donovan Mitchell, el escolta de los Cavaliers.

El padre de Mitchell, que también se llama Donovan Mitchell, trabaja para los Mets, donde empezó hace años como entrenador de Ligas Menores. En el sistema de los metropolitanos el mayor de los Mitchell entrenó al padre de Acuña.

El beisbol es agotador

En una temporada de 162 partidos hay altibajos. El año pasado el venezolano tuvo problemas porque su rodilla no se sentía completamente sana; esta temporada ha estado en un calentador de seis meses, pero independientemente de lo que encuentre en el juego, sus hijos siempre están en casa.

"Es increíble", dice "Siento que los dos están siempre esperándome en la puerta para volver a casa, con los brazos abiertos, con una alegría. Siempre están muy contentos de verme. Creo que eso también me da alegría a mí. Independientemente de lo malo que haya sido el día, poder ir allí y disfrutar de ese tiempo con tus hijos es algo realmente especial”.

"Y el mayor (Ronald), lo único que le importa es batear. No le preocupa hacer nada más. No le preocupa jugar en el campo ni nada de eso. Sólo quiere batear", dijo.

Siempre quise tener hijos pronto

Cuando Eduardo Pérez, el coach criollo de los Bravos, se enteró de que Acuña iba a tener un hijo, no sabía qué esperar.

"Hombre, ¿cómo va a criar a este niño?". Pérez recuerda haber pensado. "No sé si va a ser bueno o no".

Después de todo, el de La Sabana sólo tenía 22 años, había debutado dos años antes, en 2018. Todavía era muy joven, con mucho por aprender, pero eso es lo que siempre deseó.

"Para mí siempre quise tener hijos pronto y siempre pensé que era importante. Siempre tuve la idea de tener hijos a una edad temprana para poder crecer al mismo tiempo. Sinceramente, la forma en que lo veía era: 'Cuanto antes tuviera hijos, más tiempo pasaría con ellos'. Así que siempre tuve la idea de tenerlo tan pronto, y luego seguir creciendo juntos y quizás incluso en algún momento poder jugar juntos. Siempre pensé que era algo así como lo que hacíamos mi padre y yo, cuando él era joven y luego jugábamos (partidos de softbol o beisbol en Venezuela juntos), y siempre tuve la esperanza de que fuera algo así."

Acuña ha tratado de enseñar a sus hijos los valores que su padre compartió con él, como el respeto y la disciplina. Y con los años se ha convertido en un modelo a seguir, no sólo para sus hijos.

"Creo que quiere enseñarles (a sus) hijos lo correcto", dijo Pérez. "Y no sólo a ellos. Hay mucha gente en La Sabana, donde vive, muchos niños en Venezuela que lo observan. La gente se enfada porque los niños hacen sus bailes y todas esas cosas. Yo dije: '¿Por qué quieres enfadarte por algo así?' Es uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas. Quieres que tu hijo sea como él'.

"Y creo que él lo sabe. Creo que quiere hacerlo de la manera correcta, y creo que quiere poner esos números para esos niños, para Venezuela, para todos en este equipo”, añadió.

'Creo que son muchos cambios, muchas diferencias'

Al preguntarle cuál es la diferencia entre ahora y cuando entró a las Mayores, Acuña dijo lo siguiente:

"Creo que son muchos cambios, muchas diferencias. Pasé dos años y medio, tres años en las Menores, y por eso creo que una vez que llegas a Grandes Ligas de lo único que realmente dependes es de tu habilidad. Así que creo que cuanto más tiempo llevo aquí, más experiencia adquieres, más puedes madurar a partir de esa experiencia y más puedes aprender de ella. Así que en realidad se trata de la experiencia que he adquirido a lo largo de los años".

Cuando debutó tenía 20 años. Ninguno de nosotros es el mismo a los 20 que 5 años después. Aprendemos. Crecemos. Maduramos. Para los que llevan años cerca de Acuña, esta transformación es evidente.

"Apareció en escena a los 18, llegó a la MLB a los 20 y jugó mucho beisbol con su habilidad", dijo Ron Washington, coach de tercera base de los Bravos. "Y una vez que empiezas a jugar empiezas a darte cuenta de las cosas. Se podía ver la madurez de este año cuando llegó a los entrenamientos de primavera, cómo estaba por ahí tomando en serio su trabajo. Antes, hasta los 18, 19, 20 años, sólo confiaba en su talento. Ahora ha aprendido a guardar su talento y a trabajar. Y eso es madurez".

Para Washington, los ejemplos de esta madurez vienen en el trabajo temprano de Acuña, que ha aumentado con respecto a temporadas anteriores.

"Bueno nunca le había visto salir y trabajar en su defensa. Lo ha estado haciendo este año", añadió Washington. "Nunca lo vi salir y lanzar pelotas a las bases. Lo está haciendo este año. Nunca lo vi correr las bases. Este año las está corriendo. El último par de días, ha dejado de hacer (prácticas de bateo), pero normalmente está ahí fuera bateando todos los días. ... Puedes ver el crecimiento, eso es todo. Puedes ver el crecimiento en su forma de actuar. Los fundamentos del juego, ahora mismo, son importantes para él".

Al preguntársele por qué ha hecho hincapié en esto, Acuña dijo: "Creo que el trabajo diario es una de esas cosas que te hacen sentir la recompensa. El trabajo diario te ayuda a seguir mejorando. Dicho esto, con ese trabajo diario, espero que el año que viene sea mejor".

Por su parte, Pérez dijo que todo el mundo debe hacerse una pregunta: ¿Qué estaba haciendo cuando tenía 20 años? Acuña estaba en las Mayores, contaba para una organización que buscaba salir mejor librada de su reconstrucción.

"Y todavía está aprendiendo", subrayó el técnico venezolano. "Le encanta aprender. Le encanta jugar. Y ésa es una de las cosas que más me gustan de Ronald: le encanta jugar. Y quiere ganar. Cuando se mete entre líneas, quiere ganar. No le gusta perder, y eso es lo que le hace tan bueno".

Hay que representar a nuestro país

Una subtrama desconocida de la temporada dominante de Acuña: En la Liga Invernal Venezolana de la temporada pasada, los aficionados fueron brutales con él. Lo abuchearon, le dijeron cosas feas, cuando jonroneó y desfiló por las bases, los fanáticos se enojaron, incluso una noche publicó en Instagram que se retiraba en esa liga.

Llegó el punto en que Acuña no quiso jugar para Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, dijo Pérez.

"¿Por qué no?" le preguntó Pérez. "Tienes que ir, tienes que representar a nuestro país".

“Tenía miedo, creo, tenía miedo de enfrentarse de nuevo a esa gente. Y lo hizo, fue, jugó y lo hizo bien. Creo que eso le hizo mejor jugador. Tienes que pasar por muchas cosas para aprender. Para mí eso marcó una gran diferencia y por eso está jugando tan bien este año. Quería demostrar que es uno de los mejores jugadores de Venezuela" añadió Eduardo Pérez.

Acuña ha acallado a sus críticos, una jugada destacada y una victoria a la vez.

"La gente siempre va a hablar, siempre van a decir cosas buenas y cosas malas", dijo Acuña. "Realmente trato de no prestarle atención. Pero como he dicho antes, y estoy siendo honesto, el año pasado fue frustrante. Sé que no es una excusa y no es lo que estoy diciendo, pero obviamente estaba intentando recuperarme de una lesión; así que en realidad, siempre se trató de volver a este punto en cuanto a estar sano y ser capaz de mostrar lo que puedo hacer. Sé que algunos decían que no sería capaz de hacerlo, y por suerte hemos podido demostrar que sí".

Candidato a MVP

En medio de la respuesta a una pregunta, Pérez hace una pausa. Le viene un pensamiento a la cabeza. Tiene algo más que decir.

"Todo el mundo habla de otras personas que ganan el MVP. Quiero formar parte de eso, asegurándome de decir que él va a ser el MVP", dijo el técnico criollo. "Quiero que otras personas sepan que él es el MVP porque veo muchas noticias y muchas cosas para otros jugadores, pero no veo muchas sobre él de los periodistas venezolanos. Y eso es lo que quiero decir: Quiero decir que nos aseguremos de decirle a todo el mundo que va a ser el MVP”.

Durante meses, Acuña fue el favorito para ese premio en la Liga Nacional. En agosto Mookie Betts se calentó y comenzó a hacer su propio caso. Pero el de los Bravos nunca se detuvo; desde el día de la inauguración hasta el final de la temporada regular, fue la estrella.

Mientras tanto, batió récords con su rara combinación de potencia y velocidad, estableció los clubes 30-60, 40-50, 40-60 y 40-70; fijó un récord de la franquicia aborigen con 73 bases robadas y terminó con 41 jonrones.

Su OPS de 1.012 fue el mejor del Viejo Circuito, al igual que su porcentaje de embasado de .416, su promedio de bateo de .337 fue el segundo, además, logró 106 carreras impulsadas.

"Increíble", dijo Pérez quien recuerda que el legendario mánager de los Bravos, Bobby Cox, dijo que el mejor jugador que había visto era Willie Mays, Pérez nunca lo vio pero consideraba que Barry Bonds era el mejor que había visto.

"Este tipo era difícil de lanzar, corría mucho, jugaba bien a la defensiva", dijo, "Siempre lo comparé (a Acuña) con él, pero lo superó ahora. Ahora superó los números de Barry Bonds".

Pérez no le quita nada a Betts, pero a su parecer Acuña es el MVP de la Nacional

"Puedes ver al otro equipo viéndolo jugar, y dicen, 'Wow, qué bueno es este muchacho', "Él marca la diferencia cuando pisa el campo, y creo que todo el mundo tiene que verlo".

No hay razón para creer que Acuña, si está sano, se ralentizará. Y tal vez, sólo tal vez, pueda jugar el tiempo suficiente para estar algún día en un equipo con uno de sus hijos.

"Quiero decir, Dios quiera que tenga una carrera lo suficientemente larga y exitosa como para llegar al punto en que podamos estar juntos en un equipo", dijo Acuña. "Pero aunque no sea así, voy a disfrutar viéndolos desde las gradas".

Fuente: Atlanta Journal Constitution