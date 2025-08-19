Marineros de Seattle es mejor equipo sin este venezolano (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Marineros de Seattle confiaban en que la llegada del venezolano Eugenio Suárez sería un movimiento estratégico para fortalecer su ofensiva. Conocido por su poder y experiencia, la directiva lo veía como un bate confiable que podía aportar profundidad al lineup y ayudar al equipo en su lucha por un puesto en los Playoffs de Grandes Ligas. Sin embargo, las expectativas iniciales contrastan con los resultados que ha dejado hasta ahora.

Eugenio Suárez, el refuerzo que todavía no despierta

En apenas 17 encuentros desde su regreso a este equipo, "Bolibomba" ha mostrado un bajo nivel de producción ofensiva, reflejado en su promedio de .141, un OPS de .454 y apenas dos cuadrangulares. A estos números se suma una preocupante cifra de 25 ponches, lo que ha limitado su capacidad de generar contacto y producir carreras. Estas estadísticas explican por qué su WAR se ubica en -0.4, un indicador que sugiere que su aporte ha restado más de lo que ha sumado en esta etapa con los Marineros.

El problema para Seattle es que buscaba precisamente lo contrario, y era un bateador que pudiera ser diferencial en los momentos clave. La ofensiva del equipo ha carecido de consistencia a lo largo de la temporada, y la llegada de Suárez se veía como una solución natural. Sin embargo, el “refuerzo” aún no ha cumplido con ese papel, lo que genera dudas sobre si podrá encontrar su ritmo a tiempo para marcar la diferencia en un club con aspiraciones serias.

No obstante, es importante considerar que 17 juegos representan una muestra pequeña y que jugadores de poder, como Suárez, suelen atravesar rachas de altibajos. Los Marineros aún confían en que pueda recuperar la confianza en el plato y aportar lo que históricamente ha demostrado, que es fuerza y capacidad para producir jonrones. Si logra ajustar su mecánica y mejorar su disciplina al bate, podría convertirse en el aporte que la organización esperaba.

Por ahora, los Marineros parecen ser un mejor equipo sin el aporte de Eugenio Suárez, al menos según lo que reflejan las métricas avanzadas y su bajo rendimiento ofensivo. Aun así, el beisbol es un deporte de ajustes y segundas oportunidades, y la temporada todavía ofrece margen para que el venezolano revierta esta percepción.