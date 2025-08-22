Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 22 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Inicia otro fin de semana en la presente temporada de las Grandes Ligas y un venezolano destaca entre los abridores pautados para la jornada de este viernes por la noche. Antonio Senzatela será uno de los lanzadores que abrirá la cartelera para este 22 de agosto.

El derecho se sube al montículo con los Rockies de Colorado en busca de maquillar sus registros en la vigente campaña de Las Mayores. El lanzador experimentado tuvo una presentación notable en la más reciente salida frente a los Cascabeles de Arizona, donde completó cinco innings, cuatro hits, no permitió carrera, un boleto y par de ponches.

Senzatela es uno de los lanzadores que más inestable ha estado en la actual temporada de la MLB. El venezolano tiene más de un mes sin conseguir una victoria desde que se acreditó el triunfo contra los Mellizos de Minnesota, el pasado 20 de julio. El diestro intentará mostrar su mejor versión y apuntarse su quinta conquista en 2025.

Antonio Senzatela vs Piratas de Pittsburgh

El nativo de Valencia tendrá una buena oportunidad de aspirar a la victoria cuando se enfrente a los Piratas de Pittsburgh, que se encuentra en el sótano de la División Central de la Liga Nacional. Además de mejorar sus registros en la temporada, 'Senza' intentará mantener el buen momento de la franquicia de Denver, ya que ha ganado dos de los últimos tres series.

Los Rockies vienen de dividir honores ante Los Angeles Dodgers, ganando dos de cuatro desafíos. Senzatela buscará su primer triunfo en su trayectoria contra los Piratas. De por vida, el criollo presenta marca de 0-2, seis ponches y una efectividad de 17.76 en cinco apariciones en el montículo.

En lo que va de temporada, el derecho colecciona uno de los peores récord entre lanzadores con cuatro juegos ganados y 14 caídas, 57 abanicados, WHIP de 1.87 y una ERA de 7.00 en 108.0 innings lanzados.