MLB: Equipos de la Liga Nacional le hacen ofertas a Aroldis Chapman

Aroldis Chapman busca equipo para la temporada 2023 de las Grandes Ligas. El relevista cubano finalizó su etapa con los Yankees de Nueva York y podría causa interés en la Liga Nacional, específicamente en la División Oeste.

Según reportó el ex-pelotero y ahora comunicador Carlos Baerga, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego tienen un alto interés en Chapman, incluso le habría hecho ofertas de un contrato de dos años en la MLB.

La etapa del zurdo con llegó a su fin en la pasada campaña 2022 y pese a que su rendimiento últimamente no ha sido el mejor, es un lanzador importante en el mercado y por eso causa interés en la Liga Nacional, circuito donde jugó con Rojos de Cincinnati y Cubs de Chicago hace unos años.

#Dodgers and #Padres interested in Aroldis Chapman, would have offered a 2-year contract.



